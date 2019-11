Amway Việt Nam lần thứ tư liên tiếp lọt top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững

Quảng cáo

Amway phát triển chuỗi trung tâm trải nghiệm sản phẩm hiện đại và tiện nghi trên khắp cả nước

Chương trình trao giải 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2019 được VCCI phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương và Tổng Liên đoàn Lao động cùng tổ chức. Đây là năm thứ tư liên tiếp Amway Việt Nam được trao danh hiệu này.Tiếp nối thành công của các năm trước, năm 2019, chương trình lần thứ 4 được tổ chức với kỳ vọng thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong thập niên cuối cùng thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên cả nước. Với sự phối hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trên cương vị Ban Chỉ đạo, cùng sự hỗ trợ tích cực của các chuyên gia hàng đầu về phát triển bền vững, ngoài việc đánh giá và công bố những doanh nghiệp theo đuổi và thực hiện xuất sắc chiến lược bền vững, chương trình còn hướng tới việc tăng cường trao đổi và hợp tác về phát triển bền vững giữa các doanh nghiệp và các bên có liên quan, từ đó hỗ trợ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững doanh nghiệp.Bộ Chỉ số CSI đóng vai trò là chìa khóa trong việc thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua từng năm, bộ chỉ số CSI ngày càng được tinh gọn từ năm 2016 với 151 tiêu chí rút gọn xuống còn 98 chỉ tiêu vào năm 2019, trong đó 90% là các chỉ tiêu tuân thủ pháp luật. Các chỉ tiêu cũng được phân nhóm khoa học hơn, cập nhật hơn với thông lệ quốc tế và pháp luật trong nước, có tính ứng dụng cao và phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng hơn.Ông Huỳnh Thiên Triều – Tổng Giám Đốc Điều Hành Amway Việt Nam chia sẻ: “Amway tự hào là doanh nghiệp duy nhất của ngành 4 năm liên tiếp đạt giải thưởng này. Đối với Amway con người là nhân tố cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững, bên cạnh đó chúng tôi luôn chú trọng đến sản phẩm chất lượng và an toàn nhất; cung cấp dịch vụ hài lòng nhất. Amway đang từng ngày nỗ lực phát triển để có thể đáp ứng tốt nhất sự mong đợi của cộng đồng. Amway tự hào đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam không chỉ thông qua sản phẩm và dịch vụ, mà còn thông qua những tiêu chuẩn về đạo đức kinh doanh và hỗ trợ cộng đồng”.Việc tham gia và được vinh danh tại Chương trình uy tín tầm cỡ quốc gia này chứng tỏ sự phát triển bền vững của Amway Việt Nam đã được ghi nhận xứng đáng, từ đó khẳng định năng lực cạnh tranh của Amway Việt Nam so với Amway khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói riêng và Amway toàn cầu nói chung.Với cam kết “Giúp mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn”, ngay từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam, Amway luôn chú trọng đầu tư các trang thiết bị nhằm phục vụ nhu cầu trải nghiệm sản phẩm của khách hàng hay đầu tư thiết bị tiên tiến cho phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất, nâng cao năng lực của nhân viên, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ luôn ở mức cao nhất. Đề cao tính tương tác của khách hàng và kết nối với khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất, Amway phát triển chuỗi trung tâm trải nghiệm sản phẩm hiện đại, năng động và tiện nghi trên khắp cả nước. Các trung tâm trải nghiệm là nơi giúp người dùng trải nghiệm đầy đủ các giá trị khác nhau của sản phẩm, dịch vụ và được tư vấn về các sản phẩm của Amway. Tại Việt Nam, nhà máy của Amway tại Bình Dương đã được cấp chứng nhận HS-GMP của Bộ Y tế từ tháng 5.2019. Ngoài ra, Amway vinh dự được Hiệp Hội Thực Phẩm Chức Năng Việt Nam (VAFF) trao Cúp Vàng và Huy chương Vàng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” năm 2019. Đây là một giải thưởng thường niên do VAFF tổ chức từ năm 2013 với mục đích khuyến khích, tôn vinh các sản phẩm uy tín, chất lượng, hoạt động đúng pháp luật.Các giải thưởng uy tín và những chứng nhận về hệ thống quản lý tiên tiến mà Amway đạt được chính là minh chứng cho những nỗ lực to lớn của Amway trong việc cam kết chất lượng đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với các sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

An Hòa