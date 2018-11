Amway Việt Nam và NIN khởi động 'Chiến dịch Nutrilite Power of 5'

Chiến dịch thực hiện nhiều hoạt động để nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, cung cấp gói vi chất Nutrilite Little Bits nhằm ngăn chặn vấn nạn suy dinh dưỡng, trao cho trẻ em quyền được lớn lên khỏe mạnh. Đây là năm thứ 4 của chiến dịch sau 3 năm đầu thành công mang lại những kết quả thiết thực. Chiến dịch năm nay sẽ được thực hiện tại 6 trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 10/2018 đến tháng 01/2019.

Ý nghĩa của Chiến dịch Nutrilite Power of 5

Một trong những thách thức toàn cầu, bên cạnh vấn đề về môi trường, năng lượng, lương thực, nước sạch... chính là suy dinh dưỡng. Hàng năm, có đến 5,4 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do các nguyên nhân có thể tránh được, trong đó có suy dinh dưỡng. Theo Tổ Chức Y Tế Giới (WHO), suy dinh dưỡng là "thủ phạm" gây ra cái chết của 45% số trẻ em này.

Cũng theo WHO, trẻ không được chăm sóc dinh dưỡng tốt 1.000 ngày đầu dễ bị suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi, khả năng miễn dịch kém, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, phát triển về nhận thức, trí tuệ cũng kém hơn. Những trẻ này đến khi trưởng thành có nguy cơ cao mắc phải những bệnh không lây nhiễm như béo phì, tim mạch, đái tháo đường.. Đồng quan điểm này, Save the Children - Tổ chức phi lợi nhuận vì trẻ em đang hoạt động tại hơn 120 quốc gia - nhận định, sự phát triển trong những năm đầu đời góp phần quyết định không chỉ về thể trạng, sức khỏe, mà còn cả về tinh thần và trí tuệ của trẻ.

Hiểu rõ được điều này, Amway – Thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp - đã thực hiện Chiến dịch Nutrilite Power of 5 với mục tiêu giúp các em phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm đầu đời, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Trong suốt những năm qua, Amway đã phối hợp với các tổ chức nhân đạo trên thế giới triển khai chiến dịch “Nutrilite Power of 5”, cung cấp miễn phí gói Nutrilite Little Bits - một sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Mỗi gram bột sản phẩm Nutrilite Little Bits sẽ bổ sung 15 loại vi chất dinh dưỡng, bù đắp những thiếu hụt về vitamin và khoáng chất từ khẩu phần ăn hàng ngày, hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng, giúp trẻ bắt kịp đà tăng trưởng. Được biết, Nutrilite Little Bits hiện là sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng đầu tiên và duy nhất cho suy dinh dưỡng được tăng cường với chất dinh dưỡng thực vật.

Chiến dịch Nutrilite Power of 5 đã làm được gì tại Việt Nam?

Từ năm 2015 đến nay, Amway đã phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia phân phối miễn phí gần 420.000 gói sản phẩm Nutrilite Little Bits cho gần 4.200 trẻ em ở các trường mầm non khu vực miền núi của hai tỉnh Bắc Giang và Lào Cai, giúp các em cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng và thiếu vi chất một cách rõ rệt. Cùng với đó là hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho phụ huynh, giáo viên tại các xã miền núi, dân tộc thiểu số… tại vùng có nhiều trẻ suy dinh dưỡng.

Chiến dịch Nutrilite Power of 5 năm 2018 sẽ làm gì tại Việt Nam?

Cuối tháng 10/2018, Amway sẽ tiếp tục đồng hành với Viện Dinh dưỡng Quốc gia, triển khai chiến dịch tại 6 trường mầm non thuộc huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Theo kế hoạch, 10.384 hộp sản phẩm Nutrilite Little Bits sẽ được phân phối cho 2.587 trẻ em suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Trước đó, hoạt động quyên góp cho chiến dịch lần thứ 4 này đã diễn ra trong suốt 1 tháng (14/9 - 14/10). Theo đó, với mỗi sản phẩm Nutrilite All Plant Protein Powder, Nutrilite Salmon Omega – 3 và Nutrilite Double X được bán ra, Amway sẽ đóng góp 10.000 đồng để hỗ trợ trẻ em trong chiến dịch Nutrilite Power of 5 năm 2018.

Giám đốc Điều hành Amway Việt Nam – ông Huỳnh Thiên Triều chia sẻ: Amway luôn có những trăn trở về sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là sức khỏe trẻ em. Đó là lý do thôi thúc Amway thực hiện định kỳ hàng năm chiến dịch ý nghĩa này. Chặng đường năm thứ 4, Amway vẫn sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các em nhỏ tại các vùng khó khăn của đất nước, qua đó giúp các em cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng và thiếu vi chất. Với nguồn lực và kinh nghiệm của một công ty có truyền thống tốt về trách nhiệm xã hội, cùng đội ngũ chuyên gia từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chúng tôi tin rằng chiến dịch Nutrilite Power of 5 lần thứ 4 - năm 2018 sẽ làm tốt sứ mệnh của nó, trao cơ hội được phát triển khỏe mạnh cho các em nhỏ, góp phần nâng bước để các em trưởng thành trọn vẹn và hạnh phúc hơn.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam: Tôi thấy đây là một chương trình có ý nghĩa và sẽ góp phần với các cơ quan y tế của Việt Nam giảm tình trạng suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi ở những vùng khó khăn, đặc biệt là các vùng núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Tôi hy vọng rằng Amway sẽ tiếp tục những cố gắng của mình, phối hợp cùng các cơ quan y tế của Việt Nam trong các hoạt động có ý nghĩa cho sức khỏe cộng đồng, như phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất ở trẻ dưới 5 tuổi.

P.V