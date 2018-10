Amway VN tài trợ kim cương chương trình thanh niên Đông Nam Á–Nhật Bản

Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program - SSEAYP) là chương trình giao lưu văn hóa được tổ chức thường niên bởi Chính phủ Nhật Bản và 10 nước thành viên ASEAN. Đây là diễn đàn chia sẻ và đóng góp ý kiến của giới trẻ cho sự phát triển của các quốc gia thành viên trên nhiều lĩnh vực.

Vượt qua 500 thí sinh, 28 gương mặt xuất sắc là những cán bộ của Bộ Ngoại giao, công an, bác sĩ, giáo viên hay những bạn trẻ hoạt động trong ngành nghệ thuật - sáng tạo như truyền thông, truyền hình, phim ảnh trở thành đại diện chính thức của Việt Nam tham dự SSEAYP năm 2018. Các đại biểu sẽ đại diện giới trẻ Việt Nam tham gia đóng góp tiếng nói vào các vấn đề nóng hổi đang được xã hội quan tâm. Năm nay, hải trình của con tàu Nippon Maru sẽ kéo dài trong 52 ngày từ ngày 23/10 đến 13/12, đi qua 5 nước bao gồm: Nhật Bản, Brunei, Thái Lan, Philippines, và Việt Nam. Chương trình quy tụ hơn 300 thanh niên ưu tú của khu vực.

Hằng năm, đoàn đại biểu Việt Nam luôn chọn ra một chủ đề lớn làm tinh thần, kim chỉ nam trong tư tưởng và hành động của các đại sứ. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 45 của Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và mừng SSEAYP tròn 45 tuổi, các đại sứ thiện chí Việt nam đã chọn “Embracing Việt Nam - Ôm trọn Việt nam” làm chủ đề cho đoàn. Không chỉ quảng bá những tinh hoa văn hóa đất Việt đến với bạn bè quốc tế, 28 đại biểu còn mong muốn mang những giá trị học được từ chuyến đi để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Vinh dự là Nhà Tài Trợ Kim Cương, đồng hành cùng 28 đại biểu trong SSEAYP năm 2018, Amway Việt Nam mong muốn cùng 28 đại biểu thiện chí mang hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam giàu tri thức và nhiệt huyết đến với bạn bè quốc tế. Ông Leo Boon Wang - Tổng Giám Đốc Điều Hành Amway - Tiểu vùng Việt Nam/Indonesia/Philippines/Australia/New Zealand chia sẻ: “Gắn bó với Việt Nam một thời gian, tôi thật sự ấn tượng với khát vọng của người trẻ Việt. Amway Việt Nam vinh dự khi có được cơ hội đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi mong rằng, với sự chung tay này thì đoàn Việt Nam sẽ mang sức trẻ và trí tuệ Việt vươn xa hơn.”

Bắt đầu từ 1974, SSEAYP đã trở thành nhịp cầu hữu nghị quan trọng giữa thanh niên 10 nước Đông Nam Á và Nhật Bản. Từ năm 1996, Việt Nam chính thức tham gia SSEAYP và luôn được đánh giá là đoàn đại biểu chất lượng với sự đầu tư chỉnh chu nhất. SSEAYP là sân chơi để những thanh niên ưu tú học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức và khả năng lãnh đạo nhằm tạo dựng một khối đoàn kết ASEAN-Nhật Bản bền chặt hơn. Từ SSEAYP, nhiều thế hệ đại biểu ưu tú của Việt Nam đã được trui rèn để cống hiến cho xã hội.

An Hòa