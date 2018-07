An Phú bắt tay cùng đối tác triển khai dự án An Phú Riverside

Trong sự kiện này, chủ đầu tư cũng đã giới thiệu đến các đơn vị tham gia những nội dung chính của dự án, về quy mô, cơ sở hạ tầng, chính sách, pháp lý và mục tiêu phát triển dự án trong tương lai.

An Phú Riverside thu hút sự quan tâm của khách hàng không chỉ nhờ vị trí đắc địa, tiện ích hoàn thiện, pháp lý rõ ràng, đầy đủ mà còn bởi giá bán vô cùng ưu đãi. Với lối thiết kế đẹp mắt, An Phú Riverside là nơi mà mọi khung cảnh đều toát lên vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn. Đặc biệt hơn cả, dự án nằm ngay ven sông Vàm Thuật, có thể đón gió, đón nắng, đón khí trời, mang lại không gian sống hài hòa và thực sự gần gũi với thiên nhiên. Yếu tố “Sống xanh” được chủ đầu tư vô cùng quan tâm chăm chút, dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng được tính toán sao cho hài hòa nhất có thể với tổng thể không gian. Đây cũng chính là một trong những điểm đắt giá mang đến sự khác biệt cho toàn dự án.

Cảm hứng phát triển dự án An Phú Riverside

Mặt bằng tổng thể của dự án An Phú Riverside

Tọa lạc tại mặt tiền đường Ven Kênh, phường Thạnh lộc, Quận 12, TP.HCM, An Phú Riverside với diện tích rộng hơn 8.300m2, nằm trong khu dân cư cao cấp được quy hoạch hoàn chỉnh, tiếp giáp với 2 tuyến đường quan trọng của khu vực là Hà Huy Giáp và Quốc lộ 1A. Từ An Phú Riverside thông qua Quốc lộ 1A có thể dễ dàng di chuyển đến Bình Dương, Biên Hòa hay Long An, hoặc kết nối với tuyến đường Hà Huy Giáp tiếp cận các địa điểm khác của quận một cách nhanh chóng và tiện lợi.