'An toàn phòng cháy, chữa cháy' hướng dẫn thoát hiểm khi có hỏa hoạn

Chương trình được sản xuất với mục tiêu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của người dân về phòng cháy, chữa cháy; Tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng để cán bộ, Đảng viên và nhân dân làm tốt việc phòng chống cháy nổ, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, hậu quả do cháy nổ gây ra; Kịp thời phát hiện và phản ánh về những vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy.

Với mong muốn mang đến cho khán giả những thông tin hữu ích, Ban biên tập Thời sự - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội luôn luôn cập nhật nóng hổi nhất những thông tin về các vụ việc hỏa hoạn, về công tác đảm bảo an toàn trong phòng cháy, chữa cháy trong địa bàn thành phố. Mỗi số phát sóng của chương trình thường xuyên hướng dẫn những kỹ năng để khán giả có thể tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản đối phó khi có sự cố hỏa hoạn bất ngờ xảy ra:

Những lưu ý để thoát hiểm an toàn:

- Khi đến những khu vui chơi, giải trí, tòa nhà cao tầng,… cần quan sát kỹ lối đi và cửa thoát hiểm. Khi phát hiện cháy phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người thoát ra ngoài.

- Các khu nhà ở mặt đất thường phổ biến dạng nhà ống: chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm thì cần nhanh chóng tìm lối thoát khác qua: ban công, cửa sổ, sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất hoặc trổ lối thoát lên mái nếu được.

- Nếu cháy ở nhà cao tầng hay chung cư, bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát hiểm sẵn có theo đèn EXIT hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các nhà bên cạnh biết có cháy để cùng thoát nạn an toàn. Tuyệt đối không sử dụng thanh máy để thoát hiểm trong tình huống có hỏa hoạn mà chỉ được dùng thang bộ. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn hãy ra ban công, cửa sổ để hô to, dùng vật sáng ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân; có thể dùng thang, dây, rèm, ga… nối lại để trèo xuống thấp; tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao xuống nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ.

Kỹ năng thoát ra khỏi đám cháy:

- Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ vinh, phòng tắm

- Khi mở cửa phòng cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Nếu cánh cửa hoặc tay nắm cửa quá nóng, chứng tỏ lửa đang cháy ở bên ngoài rất lớn thì tuyệt đối không được mở cửa và nên tìm lối thoát khác. Nếu cảm thấy an toàn, khi mở cửa cần tránh mặt, tránh người sang một bên đề phòng khói và hơi nóng tạt vào mặt

- Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt choàng qua người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi, men theo tường để tìm lối thoát an toàn

- Vì khói luôn bốc lên cao nên phải cúi thật thấp người để tránh hít phải khói hay khí độc.

Hãy chia sẻ những kỹ năng này cho người thân, đặc biệt là trang bị cho trẻ nhỏ để tự cứu lấy bản thân và cứu người khác trong tình huống bất trắc xảy ra; thường xuyên đón xem chương trình “An toàn phòng cháy, chữa cháy” vào lúc 07h20 thứ 7 hàng tuần và phát lại vào 14h50 thứ 3 và 07h40 thứ 4 tuần kế tiếp trên Kênh 1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) để cập nhật cùng chúng tôi những tin tức và nâng cao kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy.

P.V