Ảnh hưởng bão số 4, nhiều chuyến bay bị huỷ, hoãn

TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (tên quốc tế Bebinca) tại khu vực phía Bắc, để đảm bảo an toàn, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ các sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Vinh (Nghệ An) và Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 17/8/2018.