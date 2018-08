Áp thấp nhiệt đới bất ngờ bẻ hướng về phía vịnh Bắc bộ, gây mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 13 giờ ngày 11/8, áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển, sau đó khả năng sẽ bẻ hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Đến 13 giờ ngày 12/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Sau khi đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển dần về phía Tây và duy trì dải hội tụ nhiệt đới qua Bắc bộ với xoáy thấp dịch dần về phía Bắc bộ, sau đó dịch xuống phía Bắc Trung bộ.

Do vậy, từ đêm 13/8 ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ sẽ có mưa to đến rất to. Đợt mưa lần này ở hai khu vực trên sẽ tăng nhanh từ đêm 14/8 kéo dài đến hết tuần tới (17-18/8).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (12/8), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Nam Khánh