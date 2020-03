ATLAN - Xưởng Chuyên May Áo Thun Đồng Phục

Quảng cáo

Nhờ vào chất lượng cũng như sự uy tín đó mà ATLAN hiện nay đang nhận được sự đồng hành của nhiều đối tác lớn trên thị trường. Một số công ty có thể kể đến như Coca Cola, BigC, VinHomes, JPWEB, Lotteria....

Với kế hoạch dài hạn trong tương lai ATLAN sẽ là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực sản xuất áo đồng phục tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Các sản phẩm và dịch vụ của ATLAN:

Thế mạnh lớn nhất của ATLAN chính là may áo đồng phục nhưng bên cạnh đó chúng tôi còn mở rộng thị trường bằng nhiều lĩnh vực và sản phẩm khác nhau.

Toàn bộ các lĩnh vực và sản phẩm hiện nay ATLAN đang kinh doanh bao gồm:

- Sản xuất đồng phục áo thun.

- Cung cấp các loại áo thun giá sỉ.

- Cung cấp áo khoác giá sỉ và các loại quần Jean.

- Cung cấp các loại vải áo thun được làm từ vải Cotton 100% tự nhiên.

- Dịch vụ thiết kế áo thun đồng phục theo yêu cầu.

- Dịch vụ in áo thun đồng phục.

Cam kết đặc biệt mà Khách Hàng nhận được từ ATLAN

Khi bạn đến với ATLAN bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi hấp dẫn và luôn nhận được sự tư vấn hỗ trợ tận tâm, tận tình từ đội ngũ nhân viên của ATLAN. Những ưu đãi mà bạn sẽ nhận như:

- Mua hàng với giá tại xưởng.

- Sản phẩm đạt yêu câu 100% so với thiết kế.

- Thời gian giao hàng nhanh chóng.

- Khách hàng kiểm tra chất lượng trước khi nhận hàng.

- Nhận được nhiều ưu đãi khuyến mãi sau đơn hàng đầu tiên.

Với khẩu hiệu “Chuyên sỉ - Giá rẻ bền bỉ” chúng tôi tin rằng sẽ đem lại những lợi ích tốt nhất đến người tiêu dùng cũng như toàn bộ khách hàng của ATLAN.

Trang thiết bị sử dụng để may áo đồng phục hiện đại.

- Máy may: 500 máy đang được sử dụng và hoạt động liên tục.

- Máy in: Phần lớn các mẫu sản phẩm khi in tại xưởng may ATLAN chúng tôi đều sử dụng máy in kỹ thuật số để đảm bảo chất lượng cũng như đảm bảo thời gian giao hàng.

- Máy thêu vi tính: Có rất nhiều đối tác yêu cầu thêu Logo lên áo nên Atlan đã đầu tư và nâng cấp dàn máy thêu vi tính của mình để đáp ứng được toàn bộ những yêu cầu đến từ khách hàng. Hiện nay xưởng may chúng tôi hiện có 2 dàn máy thêu vi tính 8 đầu thêu và 5 máy thêu vi tính 1 đầu 6 kim.

Đội ngũ công nhân viên may lành nghệ

Bên cạnh việc sử dụng các trang thiết bị, máy móc hiện đại thì ATLAN không thể không nhắc đến những người bạn cùng đồng hành với mình. Đó chính là toàn bộ công nhân may tại xưởng may. Hầu hết mọi người ở đây đều có tay nghề từ 5 năm làm việc trong lĩnh vực may áo thun trở lên.

Atlan được khách hàng biết đến như là một trong những công ty may áo thun đồng phục uy tín nhất trên thị trường.

Atlan cũng liên tục tuyển thêm nhân công để có thể mở rộng hơn quy mô sản xuất của công ty. Đối với những người chưa có tay nghề sẽ được Atlan đào tạo trước khi bắt tay vào quá trình sản xuất của công ty.

Thông tin liên hệ đến ATLAN:

- Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Búp, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh.

- Hotline: 093.208.75.42

- Website: aothuntrongiasi.vn

Trên con đường thành công của bạn hi vọng rằng sẽ có ATLAN và ATLAN cũng mong trong sự thành công của mình sẽ có sự giúp đỡ từ quý khách hàng.

P.V