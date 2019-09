Ba bộ cảnh báo tình trạng hàng Trung Quốc giả mác Việt

Quảng cáo

Theo Bộ Công Thương, trong bối cảnh mặt hàng gỗ dán nhập khẩu từ Trung Quốc bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá…lên 25%; có tình trạng một số doanh nghiệp gian lận về xuất xứ hàng hóa đang diễn ra, gây ảnh hưởng tiêu cực đển sản xuất, chế biến gỗ dán của Việt Nam.

Theo đó, xuất khẩu gỗ dán sang Mỹ có mức tăng trưởng đột biến, tăng 270% trong năm 2018 (so với mức 51,4 triệu USD trong năm 2017. Trong 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu mặt hàng này đạt 46,7 triệu USD, tăng 95% về giá trị so với cùng kỳ 2018.

Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) nhận định có việc các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu gỗ dán từ Trung Quốc, sau đó gia công để xuất khẩu hoặc bán cho các doanh nghiệp khác xuất khẩu sang Mỹ. Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng các doanh nghiệp nước ngoài “núp bóng” đầu tư lấy C/O để xuất khẩu gỗ dán sang thị trường Mỹ nhằm lẩn tránh thuế.

Trên cơ sở tập hợp ý kiến của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Bộ Công Thương nhận định có dấu hiệu gian lận thương mại, lợi dụng hoạt động đầu tư để núp bóng nhằm lấy xuất xứ Việt Nam đối với mặt hàng gỗ dán xuất khẩu sang Mỹ.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng giao Bộ này xây dựng và ban hành thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam sau đó tái xuất sang Mỹ.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng muốn xây dựng một thông tư quy định thương nhân xuất khẩu gỗ dán sang Mỹ phải đăng ký mã số thương nhân xuất khẩu (theo cơ chế đăng ký, kê khai công suất của các cơ sở sản xuất của chính doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp cung ứng hàng).

Dương Hưng