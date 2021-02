Bamboo Airways bất ngờ báo lãi 400 tỷ đồng, có gì lạ?

Quảng cáo

Theo thông tin báo chí của Bamboo Airways vừa phát đi, lợi nhuận trước thuế năm 2020 của hãng tăng 34% so với năm 2019, lên 400 tỷ đồng.



Đây là kết quả bất ngờ, khi trước đó, lãnh đạo Tập đoàn FLC (sở hữu hơn 51% cổ phần Bamboo Airways) từng tiết lộ với báo chí, trong quý I/2020, hãng hàng không này lỗ hơn 1.500 tỷ đồng.

Như vậy, năm 2020, bất chấp ảnh hưởng dịch COVID-19, trong các hãng hàng không thương mại của Việt Nam, chỉ Vietjet và Bamboo Airways công bố có lãi, các hãng khác đều lỗ. Trong đó, Bamboo Airways lãi cao nhất (400 tỷ đồng), còn Vietjet lãi gần 123 tỷ đồng.

Bamboo Airways mới chính thức cất cánh từ tháng 1/2019, dù mới hoạt động 2 năm, nhưng cả 2 năm đều báo lãi. Trước đó, hãng này từng có kế hoạch IPO (bán cổ phần lần đầu ra công chúng) trong năm 2020, nhưng ảnh hưởng dịch bệnh nên phải lùi lại.



Dù Bamboo báo lãi, nhưng theo báo cáo tài chính của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tới hết năm 2020, Bamboo Airways vẫn đang nợ ACV hơn 326 tỷ đồng, tăng hơn 196 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Số nợ này là các khoản phí liên quan tới nhà ga, sân bay ACV thu của các hãng và một số loại phí của hành khách trả cho ACV nhưng được các hãng thu hộ khi bán vé (nhưng hãng chưa thanh toán cho ACV). Trong năm 2020, ACV cũng có văn bản yêu cầu Bamboo Airways trả nợ, thậm chí báo cáo lên cả Cục Hàng không.

Lợi nhuận Bamboo Airways cũng bất ngờ hơn khi lãi của "tập đoàn mẹ" là FLC chỉ đạt mức sau thuế hơn 183 tỷ đồng (giảm 74% so với năm 2019).

Theo giải trình của Tập đoàn FLC với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về lợi nhuận gộp cả năm 2020 âm 3.246 tỷ đồng (tăng 221% so với năm 2019): Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh thu tập đoàn năm 2020 giảm 16% so với năm 2019, giá vốn bán hàng giảm không đáng kể do chi phí thuê tàu bay, dịch vụ mặt đất và chi phí vận hành khách sạn tăng cao, dẫn tới lợi nhuận gộp trong năm giảm thêm 221% so với năm 2019. Nhờ doanh thu tài chính tăng 44% do cơ cấu lại các khoản đầu tư, nên FLC vẫn có lãi sau thuế, dù mức lãi chỉ ở mức khiêm tốn là hơn 183 tỷ đồng (giảm 74% so với năm 2019).



Hiện chưa có chuyên gia tài chính nào bình luận về con số lợi nhuận của hãng hàng không non trẻ này. Bamboo lại là công ty mới thành lập nên cũng khó tìm được báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hàng không toàn cầu đang phải đối mặt nhiều khó khăn vì dịch COVID-19, thậm chí đã có không ít hãng phá sản thì việc hai hãng hàng không của Việt Nam là Bamboo và VJ có lãi quả thực được xem là... “kỳ tích”.

Phạm Thanh