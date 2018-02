Bàn phương án ‘giải cứu’ ATM nếu gặp sự cố dịp Tết

Bắc Ninh, Bắc Giang - ATM lo chạy trước

Tại Bắc Ninh, nơi có nhiều khu công nghiệp và công nhân lao động, bà Đào Thị Phượng, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh này cho biết: Áp lực lớn nhất thời điểm này là lo công nhân rút lương thưởng.

“Chúng tôi xác định giao dịch trên ATM gần Tết rất cao nên đã khuyến nghị các doanh nghiệp (DN) chi tiền lương thưởng Tết cần có kế hoạch sớm để tránh tạo áp lực quá lớn. Nếu DN đề nghị, các ngân hàng (NH) phải sẵn sàng đáp ứng phục vụ tận nơi. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ cho triển khai cả ATM lưu động ở vùng sâu vùng xa và thực hiện ngay trong tháng 2 này”, bà Phượng nói.

Cùng đó, Bắc Ninh đã lên phương án cụ thể đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho các TCTD, chủ động phương án đảm bảo tiền mặt tại các ATM. “Trong dịp Tết, chúng tôi chỉ đạo các NHTM phải nghiêm túc giám sát tồn quỹ và đáp ứng đầy đủ kịp thời. Thời gian nghỉ tết kéo dài phải đảm bảo lượng tiền để tiếp quỹ ATM đầy đủ. Các NH đều có kế hoạch phân công lãnh đạo trực để ngoài việc giám sát định mức còn cần kiểm tra thường xuyên ATM để xử lý kịp thời”, bà Phượng nói.

Công nhân khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội xếp hàng chờ rút tiền tại cây ATM. Ảnh: Như Ý.



Ông Nguyễn Trọng Chí, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Bắc Ninh - đơn vị hiện có 35 ATM cho biết, dịp trước, trong Tết đã chỉ đạo ban quản lý ATM phân công cán bộ trực theo dõi tồn quỹ để kịp thời tiếp tiền, không để hết tiền xảy ra và dự trữ số lượng tiền mặt đảm bảo cơ cấu, số lượng và chất lượng. Đồng thời Agribank Bắc Ninh phối hợp với các nhà công tác mạng và bảo trì đảm bảo chất lượng máy không để phát sinh hỏng hóc trong dịp Tết. “Chúng tôi cho cán bộ trực 24/24 về kĩ thuật và đường dây nóng để tiếp nhận phản hồi của khách hàng khi có sự cố xảy ra”, ông Trí nói.

Còn bà Lê Thị Hoàng Hà, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Bắc Giang thì nói: Hiện nay, NHNN tỉnh này đã bố trí kế hoạch chi tiền lương thưởng cho công nhân để dàn trải, tránh áp lực lên máy ATM và cả kế hoạch dự phòng chi bằng tiền mặt nếu máy ATM gặp sự cố. “Giải pháp tình thế trong trường hợp các DN có hình thức chi lương giai đoạn cuối tháng và chi thưởng vào cuối Tết âm lịch thì các NHTM có kế hoạch điều chỉnh tiếp”, bà Hà nói.

ATM phải lo canh 24/24h

Ngày 30/1, trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết: Chuẩn bị cho tình hình thanh toán tiền mặt cao điểm những ngày áp Tết, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu tất cả các đơn vị, NHNN chi nhánh các tỉnh thành phố và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty cổ phần thanh toán quốc gia (Napas) tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo ông Tú, NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh phải chịu trách nhiệm cung ứng tiền mặt, chỉ đạo các TCTD đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống, theo dõi tồn quỹ và kịp thời tiếp quỹ cho ATM đảm bảo hoạt động 24/24h.

“ATM các NHTM phải đảm bảo thông suốt, ổn đinh và an toàn, tránh tình trạng gián đoạn trong hoạt động, khiến người dân xếp hàng dài chờ rút tiền gây bức xúc trong dư luận, nhất là tại địa bàn các khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung đông cán bộ, công nhân viên, ngoài ra cần tăng cường chi trả linh hoạt bằng tiền mặt ngay tại DN, nhằm giảm tải cho ATM ngày Tết…”, ông Tú nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bố trí để đảm bảo nhu cầu tiền mặt cả về cơ cấu và mệnh giá cho khách đến giao dịch và thanh toán. “Đặc biệt, với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có lượng lớn tiền ngoại tệ đi về, kể cả ngày lễ tết ngân hàng cũng phải bố trí người trực và giao dịch để tiền của họ đảm bảo không bị “ngưng” trệ treo trên tài khoản”, ông Tú khẳng định .

Liên quan đến các thanh toán, giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng, bà Nguyễn Tú Anh, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần thanh toán quốc gia (Napas) cho hay: Năm 2017 doanh số giao dịch rút tiền tại ATM đang ngang bằng chuyển khoản trên mobile Banking, internet banking hoặc chuyển khoản thẳng qua ATM.

“Đây là một điểm đáng mừng và cho thấy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội đang theo chiều hướng tích cực. Còn dịp Tết này, như mọi năm chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo sự liên thông với các ngân hàng. Hiện Napas cũng liên tục cho nâng cấp hệ thống đảm bảo theo kịp giao dịch của thị trường.”, bà Tú Anh nói.

Lo đối phó với tình trạng ATM hết tiền hoặc bị treo vì quá tải giao dịch như thế nào? Ngoài các biện pháp tăng cường tiếp quỹ, trực 24/24 để chống cháy tiền ATM, đại diện các NHTM đều khuyến cáo: người dân chỉ nên rút lượng tiền mặt hợp lý đủ để chi tiêu trong dịp Tết tránh rút thừa dẫn tới lãng phí. Với những người có nhu cầu chuyển tiền cho người thân hoặc mua bán thanh toán qua điện tử, nên tăng cường thanh toán qua mobile Banking, internet banking hoặc chuyển khoản thẳng qua ATM. “Phí chuyển tiền qua ATM chỉ ngang bằng quầy giao dịch, tiền chuyển rất nhanh chỉ trong vài chục giây chỉ cần qua tài khoản này đến toàn khoản khác người dân không phải chờ đợi”, một đại diện thẻ ngân hàng Maritimebank cho biết.

Tại công văn 726, NHNN yêu cầu: Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) phải bố trí cán bộ trực vận hành kỹ thuật, đảm bảo hoạt động chuyển mạch thẻ an toàn thông suốt và ổn định trong dịp Tết. Phối hợp với các đơn vị chức năng NHNN và tổ chức tín dụng thành viên kịp thời xử lý sai sót, sự cố phát sinh cũng như các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng giao dịch. Các tỉnh, thành phố phải chủ động kịp thời xử lý các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền lớn tập trung vào thời điểm giáp tết; kịp thời xử phạt hành chính các trường hợp để xảy ra tình trạng ATM thiếu tiền không hoạt động hoặc do lỗi chủ quan của ngân hàng và báo cáo Thống đốc.

Khánh Huyền