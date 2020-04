Báo cáo thường niên 2019, HDBank định hướng phát triển “Happy Digital Bank”

Quảng cáo

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập HDBank diễn ra vào ngày 04/01/2020, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đến tham dự và chúc mừng tập thể HDBank. Đặc biệt Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu: “HDBank hướng tới trở thành Happy Development Bank - phát triển vì sự Hạnh phúc của mỗi gia đình CBNV và của khách hàng, người dân”. Lời chúc của Bí thư đã trở thành nguồn cảm hứng, là phương châm để lãnh đạo HDBank hướng đến mục tiêu một Ngân hàng Số mang đến hạnh phúc cho mọi đối tác, cộng đồng, cho CBNV ngân hàng.

Năm 2019, HDBank đã có một niên độ kinh doanh bứt phá, kế thừa hiệu quả vượt trội của các năm liền trước, khẳng định vị thế và thương hiệu HDBank cả trong nước lẫn quốc tế, mang lại lợi ích cao cho khách hàng, cổ đông, ngân hàng, các đối tác và toàn xã hội.

Theo công bố trong BCTN, đến 31/12/2019, HDBank có tổng tài sản hợp nhất đạt 229.477 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 20.381 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.018 tỷ, tăng 25,3% so với năm 2018 và là mức cao nhất từ trước đến nay; Hệ số sinh lời trên tài sản bình quân (ROAA) và hệ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) lần lượt đạt 1,8% và 21,6% - tăng cao hơn so với năm 2018; Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ HDBank được kiểm soát chặt ở mức dưới 0,98% - thuộc nhóm có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất toàn ngành.

Với kết quả kinh doanh tích cực, HDBank đã ghi dấu một giai đoạn 30 năm phát triển đầy bản lĩnh, khẳng định vị thế ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, an toàn, chất lượng hàng năm, luôn tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội.

Năm 2020, HDBank xác định là năm bản lề của chuyển đổi số. Theo đó, số hóa là giải pháp trọng tâm để đạt các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020 – 2030. HDBank đã và đang đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào sản phẩm, dịch vụ, đi trước, đón đầu công nghệ 4.0 trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng, chuyển đổi công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt hàng tỷ đô la hàng năm, phát triển Fintech, ngân hàng số Digital Bank trên nền tảng an toàn, bảo mật, tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến phục vụ 40 triệu khách hàng.

Kiên định chiến lược phát triển bền vững, gắn kết hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế và đồng hành cùng cộng đồng xã hội trong mọi hoạt động, HDBank luôn kịp thời đưa ra chiến lược phát triển phù hợp với từng thời kỳ. Ứng phó với dịch bệnh Covid19, HDBank đã sớm thành lập Ủy ban khẩn cấp phòng chống dịch và đã có những hoạt động hiệu quả. HDBank đã triển khai những biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe cho CBNV, khách hàng và sự an toàn cho cả hệ thống HDBank trên cả nước.

Góp phần hỗ trợ cho nền kinh tế và sát cánh, đồng hành cùng khách hàng trong hoàn cảnh nhiều thách thức, HDBank đã triển khai nhiều gói tín dụng cho nhiều đối tượng khách hàng như cho vay ưu đãi lãi suất chỉ từ 6,5%, giảm lãi suất từ 2 -4,5%, cho vay bình ổn giá các mặt hàng thiết thực, các đơn vị Dược và cung ứng vật tư y tế, các doanh nghiệp vay trả lương cho nhân viên...; triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, miễn, giảm phí thanh toán...

Cùng cả nước chống dịch, HDBank đóng góp 10 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho chương trình phòng chống Covid 19 và xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Với ngành y tế TP. HCM, HDBank ủng hộ 1.000 giường y tế giá trị tương đương 3 tỷ đồng; tặng trang thiết bị, vật tư cho 5 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long bị hạn hán, xâm nhập mặn với giá trị tương đương gần 2 tỷ đồng.

Được biết, trong đại dịch kết quả kinh doanh Quý I/2020 của HDBank cũng hết sức khả quan, vượt kế hoạch đề ra.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và toàn cầu đang chịu tác động của dịch Covid-19, thông điệp của Báo cáo Thường niên HDBank khẳng định: “HDBank, với tinh thần luôn lạc quan tin tưởng, luôn tìm thấy cơ hội trong thách thức, chúng ta sẽ đi qua đại dịch một cách tốt nhất và lớn mạnh hơn nữa. Chúng ta hạnh phúc được sống và làm việc tại HDBank, Happy Digital Bank - Ngân hàng Số hạnh phúc trong thời đại mới”!

