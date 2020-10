Bảo hiểm BSH tài trợ 1 tỷ đồng cho giải Golf dành cho doanh nhân

Giải “Golf Sao Vàng” lần thứ VI do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HanoiSME) tổ chức, khai mạc sáng 7/10 trên sân Golf Hill Top Valley Golf Club (thị trấn Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Các tay Golf tham dự giải Golf Sao Vàng lần thứ VI

Giải “Golf Sao Vàng” trong những năm qua có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần mà thông qua giải đấu đã thúc đẩy mối quan hệ, sự gắn kết giữa các lãnh đạo doanh nghiệp hội viên HanoiSME với các sở, ban ngành của TP Hà Nội. Giải năm nay hướng tới chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, đồng thời nằm trong chuỗi sự kiện “Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long 2020”.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm BSH Lê Hoài Nam (thứ 4 từ trái qua) nhận bảng danh vị chứng nhận nhà tài trợ của Ban tổ chức

Bảo hiểm BSH vinh dự là nhà một trong các nhà tài trợ lớn nhất của giải đấu với trị giá lên đến 1 tỷ đồng cho người trúng giải “Hole in one”. Giải thưởng “Hole in one” của giải “Golf Sao Vàng” lần thứ VI nằm ở lỗ số 17, có khoảng cách 175 yard (160 m) đối với Golf thủ nam và 135 yard (123m) đối với Golf thủ nữ. Đây là thử thách không nhỏ với các tay Golf nhưng cũng thu hút sự quan tâm rất lớn của các Golfer ở các giải đấu Golf.

Ông Lê Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm BSH cho biết: “Hole in one là một giải thưởng lớn. Bất kỳ ai chơi Golf đều mong muốn một lần trong đời thực hiện thành công một cú đánh “Hole in one”. Nó thể hiện đẳng cấp và trình độ của người chơi. BSH rất vinh dự được tài trợ giải thưởng “Hole in one” và hy vọng sẽ có Golf thủ may mắn giành được giải thưởng có giá trị này”.

Ngoài giải “Hole in one”, giải đấu còn nhiều giải thưởng có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng ở các hạng mục khác như: Best Gross (giải đánh ít gậy nhất), Nearest to the Pin (giải phát bóng gần cờ nhất), Nearest to the line (cú đánh bóng gần đường kẻ trắng ở giữa fairway nhất)…/.

“Hole in One” trong Golf là thuật ngữ chỉ cú đánh xảy ra khi người chơi Golf đánh bóng vào lỗ Golf chỉ bằng một cú đánh. Điều đó có nghĩa là bóng trực tiếp từ mặt đất phát bóng vào lỗ Golf. “Hole in one” cũng là một sản phẩm bảo hiểm của Bảo hiểm BSH, với số tiền bảo hiểm tối đa là 100.000 USD. Bảo hiểm BSH được thành lập vào ngày 10/12/2008, là một trong những thành viên năng động trong hệ sinh thái các công ty do ông Đỗ Quang Hiển làm Chủ tịch (hay còn được biết đến với tên thân mật là Bầu Hiển). Với gần 12 năm kinh nghiệm, BSH đã và đang ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường. Năm 2019, BSH là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường. Hiện BSH đã 48 Đơn vị thành viên, hơn 60 phòng kinh doanh trên toàn quốc, 1 công ty con tại Lào, cùng hơn 1500 CBNV. Với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, giàu nhiệt huyết cùng tác phong chuyên nghiệp, BSH tin tưởng sẽ trở thành người bạn đồng hành uy tín, tin cậy của tất cả khách hàng và đối tác, cùng chung tay xây dựng một xã hội phát triển an toàn và bền vững từ hôm nay.

P.V