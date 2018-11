Bảo vệ sức khỏe gia đình trước nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 80% bệnh tật xuất phát từ nguồn nước và môi trường bị ô nhiễm. Hàng năm Việt Nam có khoảng 9.000 người tử vong do nguồn nước vệ sinh kém, 200.000 người mắc bệnh ung thư mới được phát hiện, trên cả nước tồn tại 37 làng ung thư do nguồn nước ô nhiễm…. Tuy nhiên, con người không thể sống thiếu nước. Bởi nước chiếm hơn 70% khối lượng cơ thể và duy trì hoạt động sống mỗi ngày.

Nguồn nước hiện tại có an toàn?

Nước đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống con người, thế nhưng, trong những năm gần đây, nguồn nước dần trở nên kém an toàn khi kinh tế phát triển nhanh chóng. Theo thống kê năm 2017, nước ta có đến 70% lượng nước thải công nghiệp và sinh hoạt chưa được xử lí triệt để, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đây là những nguyên nhân lớn bên cạnh các nguyên nhân như thiên tai, lũ lụt… làm cho nguồn nước hiện tại đều có lẫn tạp chất như chì, kẽm, sắt… ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Hiện nay, ở nước ta, nước máy được sử dụng phổ biến nhất tại các thành phố và các khu dân cư. Đây là nguồn nước được xử lý theo quy trình ở các nhà máy, có sự đảm bảo của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển nước từ khu vực xử lý đến các hộ gia đình, nước có thể bị nhiễm khuẩn, nhiễm kim loại do đường ống bị rò rỉ hoặc không được vệ sinh đúng cách. Điều này khiến nguồn nước tưởng “sạch” này cũng trở nên kém an toàn, dẫn đến nhiều trường hợp bị nhiễm độc, tiêu chảy… do sử dụng nước máy để uống, nấu ăn, hay sinh hoạt hàng ngày.

Thậm chí, ngay cả cách truyền thống như uống nước máy đun sôi để nguội cũng chưa chắc an toàn. Bởi lẽ, nước đun sôi tuy có thể diệt vi khuẩn trong nước, nhưng lại không thể loại bỏ được các thành phần kim loại nặng nếu nước đã bị nhiễm trước đó. Hơn nữa, nước đun sôi để qua 24 tiếng sẽ có khả năng bị nhiễm khuẩn trở lại và gây nguy hiểm hơn cho người sử dụng.

Để đảm bảo an toàn, ngày nay, nhiều gia đình thành thị chọn nước đóng chai, nước suối hay nước khoáng để uống thay cho nước đun sôi để nguội. Một phần vì sự thuận tiện, một phần vì nghĩ rằng “nước đóng chai là nước tinh khiết, đảm bảo an toàn”. Tuy nhiên, điều này không phải đúng 100%. Bởi một số cơ sở sản xuất nước đóng chai có thể dùng hoá chất không rõ nguồn gốc để lọc nước gây nguy hiểm cho sức khỏe người dùng…

Có thể nói, tìm kiếm một nguồn nước tinh khiết, đảm bảo chất lượng, an toàn cho các thành viên trong gia đình là một bài toán khó, gây đau đầu cho các bậc phụ huynh.

Làm thế nào để có nước an toàn cho gia đình

Hiện nay có rất nhiều phương pháp để có được nguồn nước sạch sử dụng trong sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên hầu hết các phương pháp này khá phức tạp và qua nhiều quy trình. Để đơn giản và an toàn nhất, các gia đình nên chọn mua thiết bị lọc nước để sử dụng hàng ngày. Hiện nay có hai công nghệ máy lọc nước phổ biến và được tin dùng nhiều là công nghệ lọc nước Nano và RO. Trong đó, máy lọc nước RO khá thông dụng vì dễ sử dụng, an toàn, đa dạng kiểu dáng, chi phí vừa phải. Nước lọc qua máy lọc nước RO thật sự tinh khiết có thể sử dụng trực tiếp để uống vì đã được loại bỏ hết các tạp chất, vi khuẩn có trong nước.

Sử dụng máy lọc nước là giải pháp hàng đầu để đảm bảo sức khỏe trước nguy cơ nguồn nước bị nhiễm bẩn. Chị Thu Hương (quận 3, TP.HCM) cho biết gia đình chị sử dụng máy lọc nước từ năm 2016 vì: "Trước nay tôi cứ nghĩ dùng nước máy là an toàn lắm, ai ngờ có đợt con trai tôi bị nổi mẩn ngứa khắp lưng. Đi bác sĩ khám mới biết bệnh này do nguồn nước nhiễm bẩn". Chị chia sẻ, sau khi dùng máy lọc nước cả nhà cảm thấy yên tâm hơn hẳn vì con chị cũng ít bị các bệnh lặt vặt như tiêu chảy, mẩn ngứa như trước. Với giá chỉ khoảng từ 4 - 6 triệu đồng là có thể sở hữu một chiếc máy lọc nước, nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư thiết bị này để đảm bảo sức khỏe trước khi có các dấu hiệu bệnh tật từ nguồn nước. Anh Hoàng Hưng (Củ Chi, TP.HCM) chia sẻ: "Vài năm gần đây báo chí đưa tin về việc nguồn nước bị ô nhiễm, tôi hết sức lo lắng nên mua luôn một chiếc máy lọc nước để cả nhà sử dụng cho an tâm." Có thể nói, trong thời buổi không khí ô nhiễm, thức ăn và nguồn nước cũng không đảm bảo thì việc tìm kiếm một giải pháp an toàn cho gia đình là một điều cần thiết. Vì thế, trong vài năm trở lại đây, những sản phẩm như máy lọc không khí, máy lọc nước... đang dần trở thành sản phẩm thiết yếu cho mỗi gia đình.