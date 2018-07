Bảo Việt đạt giải Bạch kim, Top 14 báo cáo thường niên xuất sắc nhất

Bảo Việt đạt Top 14 Báo cáo thường niên xuất sắc nhất thế giới - Nâng tầm doanh nghiệp Việt

Ngày 10/07/2018, Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ (League of American Communication Professional-LACP) vinh danh Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) với 8 hạng mục giải thưởng giành cho Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững. Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm duy nhất tại Việt Nam nhận được giải thưởng quốc tế này.

Trong đó, nổi bật nhất là Top 14 Báo cáo thường niên xuất sắc nhất thế giới (Top 14 Integrated Reports Worldwide) và 2 Giải Bạch kim cho Báo cáo thường niên tốt nhất trong ngành Bảo hiểm -Dịch vụ tài chính (Platinum Awards for Excellence within Insurance and Financial Services) trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt cũng đạt giải Vàng cho Báo cáo tốt nhất trong ngành Bảo hiểm - Dịch vụ tài chính (Gold Award for Excellence within Insurance and Financial Services) và Top 5 Báo cáo phát triển bền vững Việt Nam tốt nhất.

Cuộc bình chọn báo cáo thường niên (Vision Awards) do LACP tổ chức là cuộc thi có uy tín và chuyên môn bậc nhất tại Hoa Kỳ với các tiêu chí, chuẩn mực rõ ràng trong đánh giá xếp hạng các báo cáo dự thi.

Với tổng số điểm 99/100, Báo cáo phát triển bền vững và Báo cáo thường niên của Tập đoàn Bảo Việt đã được Hội đồng bình chọn đánh giá cao và ghi điểm tuyệt đối ở các hạng mục: Thư gửi cổ đông với thông điệp rõ ràng, nội dung sâu sắc; Chất lượng thông tin tài chính và phi tài chính tin cậy, trình bày theo tiêu chuẩn quốc tế với những phân tích chuyên sâu, cung cấp góc nhìn đa chiều cho người đọc; Sáng tạo trong cách thức thể hiện, linh hoạt trong sử dụng biểu đồ minh họa.

Vượt qua 1.000 báo cáo của các tập đoàn hàng đầu trên thế giới như Abbott, Intel, IBM, Walmart, Caterpillar Inc… Bảo Việt đã bứt phá vào trong Top 14 Báo cáo thường niên xuất sắc nhất thế giới. Đây được coi là một cú huých tiếp sức cho những nỗ lực tiếp theo vươn tầm quốc tế và nâng cao giá trị thương hiệu Việt.

Nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên nói chung và hệ sinh thái trong kinh doanh nói riêng, Bảo Việt lựa chọn thông điệp “Kiến tạo hệ sinh thái bền vững” nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao nhận thức hướng đến phát triển bền vững của cả cộng đồng. Bảo Việt tin rằng khi các doanh nghiệp cùng nhận thức về sự cần thiết của việc kiến tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh bền vững sẽ tạo nên một cộng đồng kinh doanh bền vững và từ đó đóng góp cho việc xây dựng một xã hội bền vững.

Đại diện Tập đoàn Bảo Việt chia sẻ kinh nghiệm triển khai BCPTBV tại Bảo Việt

7.500 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt được chi trả cho cổ đông kể từ khi cổ phần hóa

Những năm vừa qua, BVH là mã cổ phiếu duy trì trả cổ tức bằng tiền mặt và rất ổn định. Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10%, tương đương với 700 tỷ đồng, bằng 68,3% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ. Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Bảo Việt luôn là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Tính chung từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách lên đến gần 19.000 tỷ đồng.

Được biết, trong thời gian qua, cổ phiếu BVH là một trong những cổ phiếu có giá trị vốn hóa tăng trưởng ổn định nhất trong rổ cổ phiếu VN30. Tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong số các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ trọng vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao nên cổ phiếu BVH luôn đóng vai trò dẫn dắt nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Trong những tháng đầu năm 2018, giá cổ phiếu BVH ghi nhận mức tăng mạnh, đóng cửa phiên ngày 10/7/2018 với mức 72.000 đồng/cổ phiếu, ghi nhận giá trị vốn hóa đạt gần 2,5 tỷ USD.

Cũng trong năm 2018, Bảo Việt đã phát hành thành công 20.415.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo kế hoạch, chào bán cho cán bộ nhân viên và thu về 733 tỷ đồng. Sau phát hành, Tập đoàn Bảo Việt tăng vốn điều lệ từ hơn 6.805 tỷ đồng lên hơn 7.008 tỷ đồng.

Chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo “Báo cáo Phát triển bền vững cho doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam" do HNX, HOSE và GRI phối hợp tổ chức

Ngày 26/6/2018, đại diện cho Tập đoàn Bảo Việt tham gia Hội thảo “Báo cáo Phát triển bền vững cho doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam” do Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) phối hợp cùng Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức, với sự tham gia của của đại diện Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), các diễn giả là các chuyên gia và các doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực phát triển bền vững, và hàng trăm doanh nghiệp cùng nhà đầu tư tại Việt Nam.

Hội thảo đã giới thiệu về tiêu chuẩn GRI và tham gia vào một vài hoạt động thực hành những bước đầu tiên lập báo cáo, mục đích giúp các doanh nghiệp hiểu rằng báo cáo phát triển bền vững không hề phức tạp.

Đại diện Tập đoàn Bảo Việt đã chia sẻ kinh nghiệm lập báo cáo Phát triển bền vững từ năm 2012 - 2018 với hai chủ đề chính là: Thu hẹp khoảng cách trong việc báo cáo các thông tin tài chính và phi tài chính; và kinh nghiệm xây dựng một báo cáo đẳng cấp thế giới (World-class report) đã khẳng định thêm thông điệp này.

Thông qua phần thảo luận về các xu hướng, tiêu chuẩn lập báo cáo cùng những chia sẻ về kinh nghiệm trong quá trình thực hiện báo cáo, Tập đoàn Bảo Việt và các đại biểu tham dự đã tìm được tiếng nói chung xoay quanh các vấn đề được các bên quan tâm.

Qua đó, các đại diện doanh nghiệp tham dự đã hiểu hơn về tầm quan trọng của việc thực hiện báo cáo phát triển bền vững nhằm nâng cao tính minh bạch và uy tín thị trường; và biết nhiều hơn đến Bảo Việt - một doanh nghiệp đại diện cho những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt trong việc nâng cao vị thế tại thị trường khu vực, tăng cường minh bạch hóa thông tin theo các chuẩn mực quốc tế và góp phần lan tỏa ý thức về kinh doanh bền vững.

Hợp tác cùng GRI triển khai dự án đồng bộ dữ liệu báo cáo 4.0 - Tự động hóa quy trình lập Báo cáo phát triển bền vững

Không chỉ ghi dấu ấn tại các cuộc thi quốc tế với sự đầu tư đáng kể về chiều sâu trong nội dung trình bày và sự gắn kết trong cách thức thể hiện, điểm đáng chú ý khác của Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt chính là phần các chỉ tiêu báo cáo được cập nhật từ bộ tiêu chuẩn mới nhất của tổ chức báo cáo sáng kiến toàn cầu GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards).

Với phương pháp tiếp cận toàn diện, đầy đủ và có hệ thống nhất từ trước tới nay, Bảo Việt đã áp dụng Bộ tiêu chuẩn GRI Standards để xây dựng các chỉ tiêu KPIs cụ thể trong từng lĩnh vực phát triển, xác định các vấn đề trọng yếu, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan, thực hiện theo dõi đánh giá và truyền thông một cách có hệ thống.

Tháng 07/2018, Tập đoàn Bảo Việt vừa tiên phong ký kết thỏa thuận hợp tác cùng GRI triển khai dự án đồng bộ dữ liệu toàn hệ thống trên một kênh online chung, từ đó tự động hóa trích xuất ra Báo cáo phát triển bền vững.

Cụ thể, doanh nghiệp tham gia dự án được cấp một kênh online để tổng hợp dữ liệu, hằng quý hoặc hằng tháng các đầu mối số liệu chủ động cập nhật thông tin vào phần mềm. Sau khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp chỉ cần trích xuất các thông tin đã nhập để có được Báo cáo phát triển bền vững của năm với đầy đủ số liệu cho từng chỉ tiêu GRI.

Với sự hợp tác của Tập đoàn Bảo Việt, chương trình dự kiến có thể hỗ trợ doanh nghiệp rút gọn một nửa thời gian trong việc chuẩn bị và tổng hợp thủ công dữ liệu cho báo cáo, từ đó tự động hóa trích xuất ra Báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế một cách nhanh nhất, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp.

PV