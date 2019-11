Bảo Việt vẫn là quán quân tại Cuộc bình chọn DN niêm yết 2019

Quảng cáo

Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards – VLCA) do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và báo Ðầu tư Chứng khoán đồng tổ chức.



Đại diện của Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Qua hơn 10 mùa giải, với các tiêu chí tôn vinh sự chuẩn mực, minh bạch, chuyên nghiệp, sáng tạo, cuộc bình chọn đã tạo được hiệu ứng lan tỏa rất lớn trong cộng đồng doanh nghiệp niêm yết. Việc tiếp tục được vinh danh với nhiều thứ hạng cao đã thúc đẩy Bảo Việt không ngừng học hỏi, vươn tới những chuẩn mực cao hơn, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Bảo Việt tin rằng khi có càng nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt việc báo cáo toàn diện các thông tin với độ tin cậy cao sẽ giúp tăng cường tính minh bạch thông tin doanh nghiệp cũng như đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của thị trường Việt Nam.”

Bảo Việt ra mắt báo cáo trên nền tảng công nghệ số và dẫn đầu ở cả 2 hạng mục giải

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards – VLCA) là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên, sự kiện đã đồng hành cùng với thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng các doanh nghiệp niêm yết trong hơn 10 năm (2008 - 2019).

Đồng hành cùng Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất năm 2019, Bảo Việt tiếp tục tạo ấn tượng tốt, được Hội đồng bình chọn đánh giá cao về chất lượng nội dung và hình thức và xuất sắc dành giải quán quân cho cả hai hạng mục Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững.

Theo đánh giá của hội đồng xếp hạng, sáng tạo là điểm cộng năm nay đối với báo cáo của Tập đoàn Bảo Việt. “Là một trong những công ty luôn nỗ lực làm mới chính mình, Bảo Việt đã thể hiện sự sáng tạo, đổi mới trong từng kỳ báo cáo! Thông điệp chủ đạo đã được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong báo cáo của Bảo Việt, bao gồm cả nội dung và hình thức, một cách xuất sắc”.

Giải nhất báo cáo phát triển bền vững tiếp tục thuộc về Bảo Việt

Để tạo sự khác biệt cho Báo cáo thường niên, Bảo Việt áp dụng mô hình Báo cáo tích hợp theo tiêu chuẩn quốc tế (IIRC). Báo cáo không chỉ gắn kết và xâu chuỗi các vấn đề trọng yếu như chiến lược và định hướng kinh doanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025, mà còn đưa ra các yếu tố tạo động lực tăng trưởng, các nội dung về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro cũng như các vấn đề môi trường, xã hội.

Bên cạnh đó, để làm nổi bật thông điệp “Làm chủ công nghệ cao – Khác biệt tạo hiệu quả”, Bảo Việt đã sử dụng nhân vật BiVi - Nhân sự trí tuệ nhân tạo dẫn dắt câu chuyện về khát vọng và những nỗ lực của Bảo Việt trong hành trình làm chủ công nghệ để tạo ra những khác biệt mang tính đột phá, nâng cao hiệu quả hoạt động trong toàn hệ thống và phục vụ nhu cầu của cộng đồng.

Đối với Báo cáo phát triển bền vững, với thông điệp “Làm chủ công nghệ - Bền vững tương lai” các nội dung liên quan đến phát triển bền vững được lập riêng thành Báo cáo phát triển bền vững theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) và gắn kết 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (SDGs) trong chiến lược của Bảo Việt.

Cùng với việc thực hiện kiểm toán các chỉ tiêu tài chính bởi kiểm toán Ernst & Young, Bảo Việt còn kiểm toán các chỉ tiêu phi tài chính. Khối Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn Bảo Việt đã tiên phong tham gia vào việc đảm bảo Báo cáo phát triển bền vững theo các nội dung trong Bộ tiêu chuẩn để đảm bảo phù hợp với chiến lược, kế hoạch của Bảo Việt và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bắt kịp xu hướng truyền thông tích hợp trong kỷ nguyên số, Bảo Việt sử dụng công nghệ tiên tiến trên ứng dụng di động (Android - IOS Applications), QR code, digital platform với mong muốn mang đến trải nghiệm mới và thuận tiện cho nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng… trong việc truy cập và dễ dàng nắm bắt thông tin doanh nghiệp.

Nâng tầm doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế

Bên cạnh việc được đánh giá cao tại các cuộc bình chọn trong nước, Bảo Việt tiếp tục được các nhà thẩm định quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Năm 2019, Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ (League of American Communication Professional-LACP) vinh danh Tập đoàn Bảo Việt với 10 hạng mục giải thưởng giành cho Báo cáo tích hợp, Báo cáo phát triển bền vững.

Trong đó, nổi bật nhất là Giải Bạch kim dành cho Báo cáo thường niên xuất sắc nhất ngành tài chính – bảo hiểm (Platinum Awards within its industry); Giải Vàng dành cho Báo cáo phát triển bền vững; 2 giải TOP 100 thế giới và 2 giải TOP 50 khu vực Châu Á-Thái Bình Dương dành cho các hạng mục của giải thưởng.

Ngoài ra, Bảo Việt cũng là Tập đoàn tài chính - bảo hiểm đầu tiên đại diện cho Việt Nam đạt ngôi vị cao nhất trong các hạng mục Báo cáo tích hợp tốt nhất châu Á (Asia’s Best Integrated Report) và Giải Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất của năm (Best Sustainability Report of the Year) do CSR Works International bình chọn.

Tập đoàn Bảo Việt tiên phong xây dựng hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm số thông qua việc ra mắt các ứng dụng, sản phẩm mới

Trong kỷ nguyên số, Bảo Việt hiểu rằng bản thân doanh nghiệp cần phải nỗ lực và nhanh chóng nắm bắt công nghệ để cung ứng những sản phẩm dịch vụ chất lượng đến các khách hàng, nhà đầu tư, đối tác, cộng đồng theo đúng sứ mệnh mà Bảo Việt đã và đang theo đuổi trong suốt 55 năm qua.

Cùng với việc tiên phong triển khai các sản phẩm tích hợp, ưu việt, Bảo Việt cũng liên tục nâng cấp hình thức mua bảo hiểm trực tuyến linh hoạt, thuận tiện, thể hiện tinh thần tiên phong trong chuyển dịch số của một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

Bảo Việt cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông minh vào quá trình quản lý vận hành và phục vụ khách hàng như chatbot tự động phục vụ khách hàng 24/24 giờ, rút ngắn thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhằm mang đến các giá trị gia tăng cho khách hàng.

Nổi bật trong năm 2019, Tập đoàn Bảo Việt đã ra mắt ứng dụng BaoViet Pay và BaovietPay Pro. Gần đây nhất, trong tháng 10/2019, Bảo hiểm Bảo Việt vừa cho ra mắt nhóm sản phẩm mới bao gồm Bảo hiểm Du lịch (Travel Easy), Bảo hiểm Trễ chuyến bay (Flight Easy), Bảo hiểm Thiết bị điện tử (Gadget Easy) và Bảo hiểm hàng hóa (E-cargo Policy) trên nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0.

Tổng doanh thu hợp nhất tính đến hết Quý III/2019 ước đạt 32.560 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.043 tỷ đồng, hoàn thành 85,1% kế hoạch năm. Tổng doanh thu Công ty Mẹ ước đạt 1.082 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 809 tỷ đồng, hoàn thành 74,9% kế hoạch năm. Tổng tài sản Công ty Mẹ tại ngày 30/9/2019 ước đạt 14.783 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu ước đạt 14.237 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt chuẩn bị chi trả cổ tức năm tài chính 2018 với tỷ lệ 10%, tương đương với hơn 700 tỷ đồng, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới hơn 8.000 tỷ đồng bằng tiền mặt. Tính chung từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến hơn 20.000 tỷ đồng.

PV