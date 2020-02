Bất động sản 2020 vẫn hút vốn đầu tư dù còn nhiều thách thức

Quảng cáo

Bất động sản hưởng lợi từ kiều hối

2019 được coi là một năm nhiều thách thức đối với thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. “Thị trường bất động sản năm 2019 phát triển tương đối ổn định kể cả về nguồn cung, số lượng giao dịch, giá cả, dư nợ tín dụng và vốn đầu tư nước ngoài. Tổng số dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Hà Nội, Tp. HCM là 105 dự án. Trong đó, Hà Nội có 58 dự án với 31.184 căn hộ, tăng 20% so với năm 2018, và 1.963 căn thấp tầng, giảm 49% so với năm trước. Giá bán cũng không có biến động mạnh. BĐS vẫn là lĩnh vực thu hút đầu tư lớn” - báo cáo của Bộ Xây dựng chỉ rõ.

Cụ thể, đầu tư nước ngoài vào BĐS năm 2019 đã đạt hơn 3,8 tỷ USD (chiếm 10,2% tổng vốn đầu tư nước ngoài); đồng thời, ước khoảng 3,5 tỷ USD, tương đương 20% trong tổng số 16,7 tỷ USD kiều hối chuyển về nước là đổ vào BĐS.

Nhiều chuyên gia nhận định, lượng kiều hối trong 2019 cao kỷ lục (năm 2017 đạt 13,81 tỷ USD, năm 2018 đạt 15,9 tỷ USD) là nguồn lực rất lớn cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, cùng với đó, thị trường BĐS cũng được hưởng lợi nhiều hơn. Bởi năm nay tỉ giá VNĐ/USD ổn định, thậm chí vào thời điểm cuối năm 2019 còn thấp hơn đầu năm nên người nhận kiều hối không găm giữ USD như trước mà có xu hướng đầu tư vào nhà đất.

Phân tích thêm về điều này, ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho biết, là quốc gia đông dân thứ 15 thế giới, kinh tế, chính trị ổn định; đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, giá nhà ở đang khá cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Hơn nữa, Nhà nước luôn chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng mới… là những yếu tố thúc đẩy mạnh nhu cầu nhà ở tại Việt Nam.

Do đó, mặc dù tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề chính trị làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu; động thái rà soát, thanh tra, kiểm tra toàn bộ quá trình giao đất, cấp phép xây dựng cho các dự án phát triển BĐS; quá trình phê duyệt đầu tư, phát triển dự án BĐS được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ… nhưng thị trường BĐS nước ta vẫn hấp dẫn các dòng vốn đầu tư, trong đó có dòng kiều hối.

Tâm điểm đầu tư trong 2020

Cũng nói tới nhu cầu của không ít Việt kiều về nhà ở, bà Lan Phương, một khách hàng chia sẻ, nhiều người thân, bạn bè tôi xa Hà Nội đã lâu, luôn mong muốn gom góp tiền để gửi về mua căn nhà tại phố cổ. Tuy nhiên, BĐS khu vực trung tâm không chỉ đắt, mà còn hiếm, nên những dự án tái hiện được hình ảnh Hà Nội xưa, như The Manor Central Park trên đường Nguyễn Xiển là lựa chọn đầu tiên mà họ hướng đến. Bởi đây khu đô thị này không chỉ tiên phong tạo dựng nhịp sống sôi động tựa Times Square hay Fifth Avenue (New York), mà còn đồng thời tái hiện văn hóa giao thương của Kẻ chợ Kinh kỳ, tạo nên một “Điểm đến mới của Hà Nội 36 phố phường” hoàn toàn khác biệt.

Dự án The Manor Central Park của Chủ đầu tư Bitexco đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của thị trường bất động sản

Dự án này sở hữu nhiều dãy nhà phố thương mại sầm uất nối tiếp nhau bao quanh toàn đô thị, tái hiện lại những căn nhà phố quen thuộc nơi phố cổ như Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân,… Và với lượng khách hàng tiềm năng đến từ 17.000 cư dân nội khu cùng hàng trăm ngàn cư dân lân cận cũng hứa hẹn biến nơi đây trở thành một cộng đồng giao thương hưng thịnh, một điểm đến thương mại sôi động ban ngày, rực rỡ về đêm.

Với diện tích 89,7 ha, liền kề Công viên Chu Văn An 100 ha, The Manor Central Park cung cấp rất nhiều tiện ích đồng bộ, ví như khu phố đi bộ tấp nập, quảng trường châu Âu rộng lớn, hay công viên trung tâm rộng 6,6 ha - điểm đến văn hóa, kết nối cộng đồng thông qua những sự kiện âm nhạc, lễ hội, triển lãm, hội chợ hay các chương trình countdown chào năm mới, lễ hội pháo hoa… Qua đó, nơi đây không chỉ mang đến cho cư dân không gian sống mang đẳng cấp quốc tế, mà vẫn lưu giữ được những giá trị văn hóa đặc trưng của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Công viên trung tâm rộng 6,6 ha – Điểm đến văn hóa, kết nối cộng đồng của The Manor Central Park

Theo nhiều môi giới, dự án này không chỉ thu hút khách hàng Việt kiều có nhu cầu thực mà còn cả những người muốn đầu tư BĐS bởi bên cạnh quy hoạch, thiết kế và tiện ích độc đáo thì các sản phẩm nhà ở tại The Manor Central Park còn mang giá trị sinh lời cao nhờ hạ tầng khu vực Tây Nam Hà Nội ngày càng đồng bộ, dễ dàng kết nối với các khu vực xung quanh. Bởi vậy, dự án này không chỉ là tâm điểm đầu tư của thị trường BĐS Hà Nội trong 2019 mà còn là điểm sáng trong năm 2020 và cả những năm tiếp theo.

Trong khi đó, dự đoán chung về diễn biến thị trường BĐS năm 2020, ông Nguyễn Văn Đính nhận định, tại Hà Nội và TP. HCM, lượng dự án BĐS đủ điều kiện chào bán sẽ giảm mạnh bởi ở cả 2 địa phương này vẫn chưa cho thấy động thái cải thiện xem xét phê duyệt cấp phép cho các dự án BĐS mới. Giá nhà ở và đất đai có thể sẽ tiếp tục tăng. Nhưng thị trường sẽ thực chất hơn, không xuất hiện khủng hoảng thị trường ảo hay bong bóng. Điều này sẽ làm tăng niềm tin của các nhà đầu tư trong nước cũng như Việt kiều và người nước ngoài khi đầu tư vào thị trường BĐS Việt Nam.

