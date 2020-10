Bất động sản Bình Dương tiến vào quỹ đạo phát triển vượt bậc

Champaca Garden hiện nay đang là một dự án có sức thu hút bậc nhất tại Bình Dương với lối thiết kế sang trọng và riêng biệt. Sở hữu vị trí vàng giữa trung tâm thành phố, hệ thống tiện ích đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hơn nữa đây là sản phẩm của chủ đầu tư Công Ty TNHH Bất Động Sản Đức Huy, một nhân vật sáng giá của làng BĐS.

Tổng quan dự án Champaca Garden Dĩ An - Bình Dương

Đây là dự án nằm ở vị trí địa lý đắc địa nằm sát ngay Thủ Đức - TPHCM. Đây là một trong những quỹ đất hiếm hoi tạo nên một sức sống mới kết nối giữa 2 thành phố sầm uất. Chính lợi thế về địa hình cho nên dự án nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng và có nhiều cơ hội cho giới đầu tư.

Một sản phẩm mang tầm ảnh hưởng lớn không chỉ ở chỉ đầu tư có tên tuổi mà hơn hết đấy chính là sự ấn tượng về thiết kế Châu Âu hiện đại, cộng với những tiện ích chuẩn đẳng cấp quốc tế. Không gian sống được hòa mình với thiên nhiên tạo nên sự chan hòa, thân thuộc và không khí trong lành.

Champaca Garden như “đứa con tinh thần” của chủ đầu tư, do đó mọi tâm huyết cũng như chi phí đều được đặt từ những viên gạch nền móng đầu tiên. Tạo cảm hứng cho cư dân khi sinh sống ở đây không chỉ ở không gian đẹp, mà còn được đầu tư hệ thống tiện ích vô cùng thuận tiện.

Những tiện ích nổi bật của dự án Champaca Garden Dĩ An - Bình Dương

Với thiết kế hướng đến một không gian sống hiện đại, cao cấp và mang một màu xanh tươi mới. Khu nhà phố Champaca Garden đúng chất như chính tên gọi của nó, đấy chính là một nguồn sống xanh bao phủ, sự đẳng cấp vượt bậc ở toàn bộ khu nhà. Không gian sống luôn được đầu tư một cách tỉ mỉ và chi tiết vì thế mang xanh tối đa được chủ đầu tư khai thác triệt để trong dự án này.

Một môi trường lành mạnh, một không gian trong lành, một dự án mang nguồn năng lượng tuyệt vời. Nó không chỉ là địa điểm sinh hoạt mà còn là nơi hưởng thụ của dân cư khi sinh sống tại đây.

Các căn nhà phố có diện tích từ 60 - 120m2, bao gồm 1 trệt 1 lầu và 1 trệt 2 lầu, được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải. Mỗi căn nhà phố có mặt tiền đường lộ giới 40m,chính vì thế rất phù hợp cho một không gian sống rộng lớn, đặc biệt rất thích hợp cho việc kinh doanh.

Hình ảnh thực tế dự án Champaca Garden

Xung quanh Champaca Garden là các tiện ích ngoại khu hiện hữu đa dạng như hệ thống trường công lập - quốc tế các cấp, siêu thị Big C Dĩ An, bệnh viện đa khoa Dĩ An, khu công nghiệp, các khu du lịch Suối Tiên...

Với phong cách sang trọng và cao cấp từ thiết kế bên ngoài cho đến nội thất bên trong đều được đầu tư chi phí vô cùng lớn. Các nội thất được nhập khẩu từ những nước nổi tiếng. Không gian bên trong được xây dựng thông thoáng, rộng rãi, có view hướng ra bên ngoài rộng lớn.