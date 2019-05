Bất thường vụ học sinh lớp 1 bị container chèn nát bàn tay

Chèn nát tay

Sau gần một tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, tình trạng chấn thương của em Phan Lê Khánh (học sinh lớp 1, trường tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu) đang diễn biến phức tạp. Các bác sỹ phải tiến hành mổ cắt lọc tháo khớp ngón tay của Khánh do bị hoại tử. Bệnh nhân phải chuyển nhiều bệnh viện để chạy đua cứu bàn tay hoại tử.

Theo lá đơn của anh Phan Anh Đức (bố của em Phan Lê Khánh), trú tại thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu gửi Công an, VKSND tỉnh Nghệ An và báo Tiền phong phản ánh: Vào hồi 6 giờ 30 phút, ngày 5/4, hai con của tôi, Phan Lê Vy 18 tuổi và Phan Lê Khánh 7 tuổi chở nhau bằng xe đạp điện đi học từ đường nhỏ lên QL 1A để sang đường.

Khi vừa đến giữa đường ở vị trí giải phân cách giữa, các cháu phải dừng lại sát mép để tránh ô tô phía trước mặt. Đúng lúc đó, có một xe container rẽ xuống đường nhỏ của thôn 2 để giao hàng, một xe container khác mang BKS 63K - 3456 chạy từ hướng Vinh - Hà Nội (do lái xe Đoàn Bá Nhẫn) điều khiển cũng lao tới.

“Khi tới vị trí của hai con tôi đang đứng, xe container BKS 63K- 3456 chạy sát và tông vào xe đạp điện hất văng cháu Vy về phía trước dải phân cách còn cháu Khánh bị hất văng 6 m, bánh xe ô tô đã cán dập bàn tay phải cháu Khánh và bị chấn thương sọ não”, anh Phan Anh Đức trình bày trong đơn. Đến ngày 6/4/2019 phải chuyển cháu Khánh ra Bệnh viện Việt Đức và sau đó là Bệnh viện Bỏng quốc gia điều trị cho tới nay chưa bình phục. Bàn tay xinh xắn của cháu bé lớp 1 đang tập viết đang có nguy cơ bị tháo khớp nhiều ngón.

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Diễn Châu đã cho cán bộ đến giải quyết vụ việc, tổ chức khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng… Cơ quan này tạm giữ xe container và xe đạp điện để giải quyết. Theo anh Đức, vụ việc đã xảy ra gần 1 tháng, nhưng chưa có kết quả điều tra. Lái xe Đoàn Bá Nhẫn chỉ đưa tới cho gia đình 20 triệu đồng rồi bỏ mặc cho gia đình cho chữa trị cho cháu bé với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

“Trong lúc thái độ của lái xe Đoàn Bá Nhẫn thơ ơ với người bị nạn, việc đền bù dân sự không thực hiện đây đủ, gia đình chúng tôi chưa có một văn bản nào gửi cơ quan công an huyện Diễn Châu đề nghị cho ông Nhẫn nhận lại xe ô tô thì cơ quan này tự ý trả xe cho ông Nhẫn mà không thông báo cho gia đình bị hại. Hiện nay cháu Khánh vừa chuyển sang Bệnh viện Bỏng quốc gia để điều trị tiếp, vết thương chưa ổn định. Chấn thương sọ não có dấu hiệu để lại di chứng xấu”, anh Phan Anh Đức buồn rầu nói.

Anh Phan Anh Đức cho rằng, tài xế Đoàn Bá Nhẫn có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, đang phải điều tra, nhưng Công an huyện Diễn Châu tự ý trả xe cho ông Đoàn Bá Nhẫn. Có biểu hiện bao che cho hành vi vi phạm của lái xe Đoàn Bá Nhẫn.

Hung thần container lấn làn hay thiếu quan sát?

Ngày 23/4, PV Tiền phong có mặt tại khu vực xảy ra vụ tai nạn cùng ông Trương Trọng Hùng, Phó trưởng Công an xã Diễn Kỷ. Quan sát hiện trường do lực lượng chức năng đánh dấu và báo cáo của lực lượng công an viên, ông Hùng khẳng định vụ tai nạn xảy ra do chiếc xe container chạy lấn làn đâm vào đuôi xe đạp điện của hai học sinh đang chờ để sang đường.

Hiện trường nơi nạn nhân bị container đâm

“Khi hai chị em đứng giữa điểm mở lan can đường, cùng lúc 2 container song hành lao đến. Hai xe không nhường tốc độ nên bắt buộc xe container chạy lấn sang lề đường sát lan can mà 2 cháu đang đứng dẫn tới tai nạn. Sai do lái xe container lấn làn”, Phó trưởng Công an xã Diễn Kỷ khẳng định.

Khi biết PV Tiền phong về tìm hiểu vụ tai nạn, rất đông người dân sống gần hiện trường tai nạn tập trung ra “tố” những bất cập tại “điểm đen” này. Anh Ngô Trung Kiên (SN 1985, trú tại thôn 7, xã Diễn Kỷ) cho biết, anh chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn thương tâm của người dân và học sinh khi sang đường tại đây.

“Học sinh tới trường phải đi qua QL 1A, nhưng tại các điểm mở quá ngắn và lưu lượng xe dày đặc và chạy với tốc độ cao nên thường xảy ra tai nạn. Ngoài ý thức người tham gia giao thông đề nghị lực lượng chức năng cần vào cuộc nhanh chóng làm cầu vượt, đèn tín hiệu hoặc gờ giảm tốc độ. Nếu không, tai nạn giao thông sẽ còn tiếp diễn”, anh Ngô Trung Kiên nói.

Ông Hà Văn Tôn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Diễn Kỷ cho biết, vụ tai nạn đáng tiếc làm em Khánh bị thương nặng, nhà trường đã cắt cử giáo viên đến thăm hỏi động viên. “Cụm cổng trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 cùng bám vào đường QL 1A, trong khi điểm mở tại dải phân cách không hợp lý nên rất nguy hiểm. Cần có một giải pháp hữu hiệu để đảm bảo an toàn cho học sinh”, ông Hà Văn Tôn nói.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông, Trung tá Võ Thế Quyền- Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết, vụ tai nạn đang được điều tra để làm rõ xử lý.

“Hiện vụ tai nạn được chuyển sang đội điều tra để làm rõ, xử lý. Thực tế các điểm mở trên QL 1A qua xã Diễn Kỷ có nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao nên Công an huyện Diễn Châu đã có kiến nghị với Ban ATGT huyện và các đơn vị liên quan xem xét để điều chỉnh cho hợp lý”, Phó Trưởng Công an huyện Diễn Châu nói

