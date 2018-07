Bầu Đức lật cờ: Gom đủ 1.000 tỷ, qua thời đen tối

Trong phiên giao dịch 24/7, cặp cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG) và Hoàng Anh Gia Lai Agrico (HNG) tiếp tục bứt phá và vượt lên xu hướng giảm chung trên thị trường chứng khoán (TTCK).



Bộ đôi cổ phiếu HAGL tăng giá mạnh mẽ trong khoảng gần 2 tháng qua với nhiều giao dịch khối lượng lớn.



Trong khoảng 2 tháng qua, cổ phiếu HNG tăng từ 7.700 đồng/cp lên 16.500 đồng/cp như hiện tại (tăng hơn 210%), trong khi đó HAG cũng tăng vọt từ khoảng 4.500 đồng lên 7.080 đồng/cp (tính tới hết 24/7), mức tăng là 56%.



Túi tiền của Bầu Đức tăng thêm tròn 1 ngàn tỷ đồng lên mức hơn 2.300 tỷ đồng, đưa ông trùm bất động sản một thời trở lại top 30 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán.



Mặc dù vị trí này vẫn còn quá khiêm tốn so với thời kỳ ông Đoàn Nguyên Đức ở vị trí số 1 trong danh sách những người giàu nhất trên TTCK Việt Nam năm 2008 và 2009, nhưng cũng đã là một kết quả quá tốt so với quãng thời gian khủng khiếp cuối 2017 và nửa đầu 2018.



Thời kỳ đen tối đến mức ông chủ doanh nghiệp nông nghiệp lớn nhất Việt Nam không còn biết tại sao giá cổ phiếu cứ xuống thấp khi giải thích với cổ đông tại ĐHCĐ. Trong khi đó, HOSE cảnh báo HAG và HNG bị hủy niêm yết bắt buộc nếu không thực hiện tốt việc công bố thông tin, còn toàn bộ tài sản của HAGL đều đã được đem đi thế chấp cho các khoản nợ tại các ngân hàng, cổ phiếu của Bầu Đức cũng thế chấp và một số bị bán giải chấp.



Gần đây, trên TTCK xuất hiện tin đồn một đại gia mua cổ phần của HAGL Agrico. Tin đồn xuất hiện ở vào khoảng thời gian mà HNG phân phối 221.710 trái phiếu chuyển đổi với giá trị trên 2.200 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu nhưng chỉ bán được chưa đầy 0,01% lượng trái phiếu chào bán.



Với lượng trái phiếu chưa phân phối hết, HAGL Agrico dự định bán với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu kèm với các điều kiện chuyển đổi như cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, phía công ty vẫn chưa có thông tin cụ thể chính thức liên quan đến vấn đề này.



Trong phiên giao dịch 24/1, cổ phiếu HAG tăng trần lên 7.080 đồng/cp với hơn 20 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng (trị giá hơn 140 tỷ đồng), dư mua giá trần còn hơn 1,1 triệu đơn vị. HNG cũng tăng mạnh với gần 3,3 triệu cổ phần được chuyển nhượng.



Gần đây, có những phiên cặp cổ phiếu HNG và HAG của Bầu Đức có khối lượng giao dịch chiếm tới 25% khối lượng giao dịch trên toàn thị trường.



Trong ĐHCĐ thương niên gần đây, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cho biết công ty đang cố gắng tìm kiếm đối tác đủ mạnh để đưa Hoàng Anh Gia Lai trở lại, HAGL Agrico sẽ vĩ đại và nhắn nhủ cổ đông hãy tin tưởng vì cổ phiếu công ty rồi sẽ tăng trở lại.



Theo kế hoạch, năm 2018, Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng doanh thu đạt 6.217 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 2.766 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó chú trọng mảng cây ăn trái. Còn tại HAGL Agrico, cổ đông công ty cũng đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần 3.743 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 1.673 tỷ đồng.



Trên thị trường chứng khoán (TTCK), áp lực bán khiến nhiều cổ phiếu trụ cột vẫn giảm giá. Tuy nhiên, dòng dầu khí đảo chiều vào cuối phiên 24/7 đã giúp VN-Index chỉ còn giảm chưa tới 2,7 điểm.



Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến không tích cực cho dù nhiều tổ chức tín dụng công bố lợi nhuận ở mức cao kỷ lục.



Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, thay vì tập trung vào nhóm blue-chips như ròng rã trong năm 2017 và quý 1 năm 2018. Các NĐT nước ngoài tiếp tục bán ra với lượng bán ròng 400 tỷ đồng trên sàn HOSE.



Các CTCK tiếp tục dự báo thận trọng. BVSC cho rằng, áp lực chốt lời đang khiến thị trường gặp phải những trở ngại nhất định trong quá trình hồi phục. Vùng kháng cự tiếp theo của chỉ số VN-Index sẽ dao động trong khoảng 945-960 điểm. Thị trường được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến lình xình với các phiên tăng giảm điểm xen kẽ.



SHS cũng cho rằng nếu như không có những thông tin bất ngờ thì khả năng thị trường sẽ có một vài phiên đi ngang tích lũy trong vùng giá cao mới này sau chuỗi phiên liên tiếp hồi phục trước đó.



Còn BSC nhận định trạng thái thị trường vẫn đang trong phiên điều chỉnh nhưng có thể có xu hướng đi lên. Do đó, nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi và mở vị thế mới với thông tin hỗ trợ từ kết quả kinh doanh quý 2.



Kết thúc phiên giao dịch 24/7, VN-index giảm 2,66 điểm xuống 934,08 điểm; HNX-Index giảm 0,75 điểm xuống 105,55 điểm. Upcom-Index giảm 0,22 điểm xuống 50,04 điểm. Thanh khoản đạt 260 triệu cổ phần. Giá trị đạt hơn 5,2 ngàn tỷ đồng.

Theo VietNamNet