Báu vật của người Do Thái: 2 thứ không tìm thấy ở Singapore, Nhật, Hàn Quốc

Trong số 1,426 tỷ phú khắp nơi trên thế giới có 11.6% là người Do Thái và họ nắm giữ 3 vị trí quan trọng nhất của hệ thống tiền tệ, tài chính Mỹ hiện nay: Paul Warburg người viết đạo luật dự trữ liên bang, Emamuel Goldenweiser người đã điều khiển hoạt động của Cục dự trữ Liên Bang (FED) và Harry Dexter While người đã có công thành lập quỹ tiền tệ Quốc Tế (IMF), không những thế hoạt động của FED phụ thuộc chặt chẽ vào 8 ngân hàng của 8 gia đình Do Thái.

Với sức mạnh này nhóm Do Thái có thể gây sức ép trực tiếp lên bất cứ một chính quyền nào tới mức người Mỹ có câu nói "Tiền nước Mỹ nằm trong túi người Do Thái"

- Nguồn tư liệu: Trung Nguyên Legend.