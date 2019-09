Báu vật của người Do Thái: 'Cặp bài trùng' huyền thoại của Israel: Kỳ 3

Nhà máy khử mặn nước biển Sorek mỗi ngày cung cấp 600.000 m3 nước sinh hoạt, đáp ứng 20% tổng nước sinh hoạt cho cả nước, kể cả việc tưới tiêu. Họ tái sử dụng đến 70% nguồn nước.

Vậy, chủ nghĩa Bitzu'ist thực chất là gì và nó đã đóng góp như thế nào trong những bước tiến, sự phát triển diệu kỳ này. Chân dung của David Ben-Gurion, Shimon Peres và những đóng góp to lớn của họ trong sự phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành nông nghiệp Israel sẽ là ví dụ tiêu biểu làm rõ vấn đề này.

David Ben-Gurion: "Vị Vua" một tay điều khiển bản đồ dân số Israel

Ben-Gurion là một hình mẫu bitzu’ist cổ điển - "thực dụng", nhưng dám làm đến cùng và có thêm nhiều phẩm chất của một nhà hoạt động.

Ông là một người nhập cư từ Ba Lan đến Israel khi mới 20 tuổi vào năm 1906. Khi đến nơi, ông đổi sang tên Do Thái là Ben-Gurion - tên một vị tướng Do Thái từ thời đế chế La Mã vào năm 70 sau Công Nguyên - và nhanh chóng nổi lên, trở thành lãnh đạo quan trọng của cộng đồng Yishuv (một cộng đồng người Do Thái thời trước khi thành lập nhà nước Israel vào năm 1948 - PV).