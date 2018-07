Bệnh viện Phương Châu hợp tác Tập đoàn Y tế Nhật Bản

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Phương Châu cho biết, trong hệ thống y tế của Phương Châu, bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là an toàn sinh sản và an toàn sơ sinh. Bệnh viện đã làm chủ công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm – IVF, làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi và từng bước làm chủ các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực nam khoa. “Trong thế giới đang phát triển không ngừng, các kỹ thuật mới, công nghệ mới trong điều trị chăm sóc sức khỏe sinh sản đang ngày càng tinh vi, hiệu quả và phức tạp hơn. Để người dân Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung được tiếp cận đến các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, Phương Châu đã hợp tác với Tập Đoàn Y tế Kishokai với kỳ vọng sẽ tiếp cận với những thành tựu vượt trội về chuyên môn ở đẳng cấp thế giới”, bác sỹ Hồ nói.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phát biểu

Ông Mamoru Yamashita – Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Y tế Kishokai cho biết, lần đầu đến thăm cảm thấy ngạc nhiên về dịch vụ y tế trình độ cao mà Phương Châu đang cung cấp, điều trị theo định hướng bệnh nhân. Đồng thời, ứng dụng theo phương thức quản lý bệnh viện hiện đại. “Tôi hy vọng sẽ đem đến những tiến bộ nhất của y tế Nhật Bản để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ y tế. Đồng thời, tư vấn về quản lý điều hành cho bệnh viện Phương Châu” - ông Mamoru Yamashita nói.

Lãnh đạo Bệnh viện Phương Châu và Tập đoàn Y tế Kishokai trả lời họp báo

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất giai đoạn 1, Tập đoàn Y tế Kishokai sẽ hỗ trợ Phương Châu chuẩn hóa các quy trình chuyên môn theo hướng an toàn sản khoa theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Đặc biệt là các quy trình an toàn sơ sinh, nuôi trẻ sơ sinh non tháng. Đồng thời, nâng chất lượng dịch vụ và chăm sóc tại Phương Châu đạt tầm quốc tế, cùng với đó là đào tạo và chuyển giao cho Phương Châu những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Hiếm muộn như: chuyển phôi ngày 5, nuôi cấy trứng non…

Ngoài ra, Kishokai còn hỗ trợ Phương Châu trong việc quản lý vận hành, quản lý chất lượng... để chuyên nghiệp hóa các quy trình quản lý tại Phương Châu. Trong tương lai, hai bên sẽ có hướng hợp tác lâu dài, mở rộng hệ thống chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại Việt Nam.

Hòa Hội