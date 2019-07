Best Life công bố đối tác chiến lược PVI, Fubon, Liberty, VP Bank

Được biết, Công ty Cổ phần Best Life thành lập từ tháng 3/2019. Từ đó đến nay, Best Life đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều đối tác, khách hàng và đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên, tư vấn viên. Hiện Best Life có khoảng 7.000 thành viên.

Theo Giấy phép kinh doanh, Best Life hoạt động trong các lĩnh vực: Đại lý bảo hiểm, Giáo dục, xúc tiến thương mại và khoa học công nghệ. Trong đó, tiên phong là hoạt động đại lý tổ chức các sản phẩm BHNT áp dụng công nghệ 4.0 vào cập nhật hồ sơ, quản lý kinh doanh và hỗ trợ tư vấn.

Các hoạt động đại lý bảo hiểm của Best Life tuân thủ theo quy định của pháp luật. Các thành viên dùng App công nghệ để kết nối với các khách hàng yêu thích bảo hiểm, các tư vấn viên được cấp code bởi Bộ tài chính tư vấn bảo hiểm mà Best Life hợp tác giúp cho khách hàng sở hữu hợp đồng bảo hiểm phù hợp. Việc phát triển nhóm kinh doanh bằng kết nối tùy theo quy mô, tùy tiêu chuẩn mỗi cá nhân sẽ có những quyền lợi nhất định từ việc đồng chia quỹ Marketing mà các công ty bảo hiểm chi trả cho Best Life.