BHXH Việt Nam nỗ lực đồng hành cùng cả nước chống dịch COVID-19

Khị dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến hoạt động xã hội và nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. Do đó, một trong những nhiệm vụ cấp bách được Chính phủ đặt ra đi liền với phòng chống dịch bệnh là cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Trên tinh thần đó, BHXH Việt Nam đã sớm triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ công tác phòng chống dịch, chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp (DN), người lao động (LĐ), đảm bảo công tác an sinh xã hội.