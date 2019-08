Bị doanh nghiệp kiện, Cục Thuế Vĩnh Phúc chuyển hồ sơ lên Bộ Công an

Quảng cáo

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc vừa nhận được giấy triệu tập đương sự của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Phúc theo hồ sơ vụ án hành chính số 22/2019TL ST-HC ngày 21/6/2019. Người khởi kiện là Cty CP TMĐT Công nghệ Thủ Đô (Cty Thủ Đô). Người bị kiện là Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Cty Thủ Đô đề nghị TAND tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết, ra quyết định hoàn trả các khoản thu ngân sách (thuế GTGT) cho Cty Thủ Đô của các bộ hồ sơ hoàn thuế từ thứ 6 đến thứ 9, tổng tiền hơn 44 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã có báo cáo diễn biến, liệt kê các hành vi vi phạm về thuế của Cty Thủ Đô gửi TAND tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo, Cty Thủ Đô được thành lập từ năm 2008, vốn điều lệ 15 tỷ đồng, hiện thuộc sở hữu của 3 cổ đông.

Từ tháng 5/2013 trở về trước, công ty chỉ kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống. Từ tháng 6/2013 đến nay, công ty chuyển sang kinh doanh thương mại xuất khẩu dăm gỗ sang Trung Quốc với quy mô xuất khẩu tăng đột biến nhưng số lao động sử dụng và trả lương được hạch toán trên sổ sách kế toán rất ít.

Cụ thể, năm 2013, bình quân là 5 người, tổng chi lương 180 triệu đồng; năm 2014 là 11 người, tổng chi lương 267 triệu đồng; 5 tháng 2015, bình quân là 11 người, tổng chi lương 188 triệu đồng.

“Quy mô hoạt động xuất khẩu rất lớn nhưng không có con người và chi phí tiền lương cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu, không chứng minh được con người cụ thể làm công tác kinh doanh xuất khẩu. Rất nhiều cá nhân ký ghi rõ họ, tên trên các chứng từ giao dịch ngân hàng, người yêu cầu giám định, người cân hàng, thủ quỹ, kế toán trưởng, nhân viên giao hàng… trong suốt thời gian dài nhưng không có tên trên bảng lương”, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho hay.

Cty Thủ Đô đã được Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thuế 5 lần với tổng số tiền 16,77 tỷ đồng. Công ty này sau đó đề nghị hoàn thuế tiếp lần thứ 6, 7, 8, 9 là hơn 44,2 tỷ đồng. “Tuy nhiên, bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng lần thứ 6 do có dấu hiệu rủi ro cao về thuế nên ngày 10/7/2015, Cục Thuế đã ban hành quyết định thanh tra thuế”, báo cáo nêu.

Phát hiện nhiều vấn đề tại Cty Thủ Đô



Theo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi thanh tra, đơn vị phát hiện nhiều vấn đề tại Cty Thủ Đô trong việc kê khai và hoàn thuế. Cục thuế đã gửi hồ sơ, tài liệu đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận: Số thuế công ty Công nghệ Thủ Đô đã hoàn và đang đề nghị hoàn là đúng quy định pháp luật, không có dấu hiệu tội phạm trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Dù vậy, cho đến thời điểm này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa hoàn lại khoản thuế trên. Lý giải về nguyên nhân, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, để đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng quy định, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế sau đó yêu cầu Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục rà soát, thu thập, hoàn thiện củng cố hồ sơ, liệt kê các hành vi sai phạm, chuyển hồ sơ cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Vĩnh Phúc, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Trong khi chờ thông báo kết luận của cơ quan điều tra và ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tạm dừng giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Công ty Công nghệ Thủ Đô”, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho hay.

Liên kết hàng loạt công ty “ma”

Theo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, qua xác minh, đơn vị phát hiện một số dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế từ các đơn vị cung cấp hóa đơn GTGT đầu vào cho Cty Thủ Đô để hoàn thuế tại Vĩnh Phúc.

Trong đó, 3 công ty chiếm hơn 90% trong tổng số tiền đề nghị hoàn thuế đều có liên quan đến các dấu hiệu vi phạm về thuế, gồm: Cty CP Thương binh An Hòa, Cty TNHH TM TH Văn Lang, Cty CP Đầu tư EVERLAND.

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an TP.Hải Phòng về kết quả điều tra ban đầu, cho thấy, trong số 2 DN xuất bán gỗ dăm nhiều nhất cho Cty Thủ Đô là Cty Văn Lang (Hà Nội), Cty An Hòa (Hải Phòng).

Trong đó, đối với Cty An Hòa, công an phát hiện 6 công ty bốc xếp, vận chuyển cho An Hòa thì có 4 công ty giám đốc được người khác thuê đứng tên, đã bỏ địa chỉ kinh doanh, 1 công ty giám đốc chết đã lâu, 1 công ty bỏ địa chỉ hoạt động kinh doanh.

Theo hồ sơ Cục Thuế Hải Phòng cung cấp, sau khi ban hành quyết định thanh tra thuế tại Cty CP Thương binh An Hòa, ngày 11/4/2016, công ty này có công văn “xin tạm ngưng thanh tra” đến hết tháng 12/2016, lý do bởi giám đông công ty bị ốm phải điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Hồ sơ bệnh án công ty cung cấp: Giám đốc công ty là thương binh, bị chấn thương sọ não từ năm 1978, có bệnh án ngoại trú từ năm 2008 và định kỳ điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hải Phòng.

Ngày 15/4/2016, Cục Thuế Hải Phòng đã có công văn gửi Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đề nghị điều tra vi phạm về thuế với công ty này.

Đối với Cty Văn Lang, theo điều tra của Công an TP.Hà Nội, công ty này có kê khai mua gỗ keo nguyên liệu chế biến dăm gỗ với 242 cá nhân, tổng số tiền hơn 559 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều tra cho thấy, có 56 người hộ khẩu thường trú và có mặt tại địa phương (tổng tiền mua keo là 128 tỷ), 24 người có hộ khẩu thường trú nhưng không có mặt ở địa phương, 4 người đã chết và 141 trường hợp không có người nào trùng tên tại địa phương khai báo.

Đáng chú ý, với 56 người sống tại địa phương, tất cả đều khẳng định không bán keo gỗ cho Cty Văn Lang và không biết gì về công ty này. Cty Văn Lang có dấu hiệu lập khống toàn bộ hồ sơ mua keo gỗ nguyên liệu.

Theo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, do vụ việc hết sức phức tạp nên đơn vị đã báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xin ý kiến.

Hiện nay, toàn bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Cty Thủ Đô đã được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để xác minh, xử lý theo quy định. Hiện Bộ Công an đang điều tra, sau khi có kết quả, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Tuấn Nguyễn