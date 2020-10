'Bí kíp' mua nhà không lo áp lực dòng tiền thanh toán

Gia đình anh Vinh (33 tuổi) làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cùng vợ là chuyên viên ngân hàng. Thu nhập của hai vợ chồng ở mức 45 triệu, vừa đủ để nuôi con nhỏ, thuê nhà và thuê giúp việc. Hai vợ chồng anh ấp ủ giấc mơ sở hữu một tổ ấm riêng đã nhiều năm nay, đặc biệt từ khi gia đình có thêm con nhỏ, 3 người phải sống trong cảnh thuê mướn tạm bợ. Quyết định mua nhà nhà anh Vinh cũng bị trì hoãn nhiều năm, một phần vì tài chính chưa đủ, một phần vì tiêu chí đặt ra phải có tiện ích tốt, vị trí thuận lợi, chủ đầu tư uy tín…

Nâng lên đặt xuống nhiều lần, nhưng mới đây, 2 vợ chồng anh cũng đã quyết xuống tiền mua căn hộ 2PN+1 tại phân khu Sapphire by the sea - Vinhome Ocean Park qua sàn Thương mại điện tử Bất động sản (TMĐT BĐS) Vinhomes Online.

Qua giới thiệu từ một số bạn bè, anh Vinh biết đến chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn “mua 1 được 5” tại Vinhomes Online. Ngay khi tìm hiểu thông tin, chỉ với một vài bước tính toán, anh đã rất nhanh chóng chớp thời cơ mua nhà nhận nhiều ưu đãi chưa từng có này.

Trước tiên phải nói đến chính sách tặng thêm 1% giảm ngay vào giá (trước thuế GTGT & KPBT) được áp dụng với toàn bộ các căn hộ đang mở bán, duy nhất lại Vinhomes Online. Chính sách này giúp vợ chồng anh tiết kiệm được 1 khoản nho nhỏ dành tặng cho con gái yêu.

Tiếp đó với việc tận dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% áp dụng cho căn hộ 2PN+1 tại phân khu Sapphire by the sea giúp 2 anh chị yên tâm không phải thanh toán gốc vay và lãi tới tận tháng 01/2023. Vợ chồng anh Vinh được tư vấn và hỗ trợ đăng ký vay vốn 50% trong 35 năm - thời gian hỗ trợ cho vay lâu nhất trên thị trường hiện nay để phù hợp với khả năng chi trả. Nếu công việc vẫn tiếp tục thuận lợi thì gia đình anh hoàn toàn có thể trả sớm trong 5 - 10 năm. Chính sách hỗ trợ lãi suất của Vinhomes thực sự là “cú hích” tuyệt vời với những gia đình trẻ như nhà anh Vinh vừa có thể sở hữu căn hộ căn hộ tiện nghi tiện ích Vinhomes vừa có thể an tâm chuẩn bị tài chính, giảm áp lực xoay xở dòng tiền.

Bên cạnh đó, voucher mua xe VinFast trị giá tới 150 triệu được chủ đầu tư tặng quả là phép màu cho giấc mơ “mua nhà tậu xe” của gia đình trẻ. Sở hữu thêm một chiếc xe VinFast giúp vợ chồng anh an tâm đi làm và đưa đón con cái, lại tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển trong những dịp có công việc.

Figure 1 Vinhomes Online - Thông tin chính xác, minh bạch cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn

Một ưu đãi rất đặc biệt không thể bỏ qua là Quà tặng gói Smart Home tiêu chuẩn Gold của Chủ đầu tư. Tòa S1.02 là toà đầu tiên tại Vinhomes Ocean Park tích hợp công nghệ Smart Home, không chỉ dừng ở những trải nghiệm mới mẻ thú vị mà công nghệ này thực sự mang đến nhiều sự thuận tiện, an tâm và tiết kiệm thời gian quý gia cho những gia đình có con nhỏ như gia đình anh.

Món quà cuối cùng nhưng lại không kém phần đặc biệt là mã khuyến mại giảm 50% khi mua voucher Vinpearl trị giá lên tới 54.000.000 VNĐ*. Cơ hội có 1-0-2 để anh Vinh có thể đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng tại những resort đẳng cấp 5 sao với chi phí hấp dẫn. Một món quà thực sự ý nghĩa sau một mùa “cách ly” dài đằng đẵng dành cho cả gia đình.

Như vậy, tính sơ với 5 chương trình ưu đãi hiện hành trên, 2 vợ chồng anh Vinh đã nhận được một “món hời” lớn khi đặt mua căn hộ trên sàn giao dịch TMĐT BĐS online.vinhomes.vn. Với những gia đình trẻ như nhà anh Vinh đây thực sự là cơ hội không thể bỏ qua để sở hữu cuộc sống mới với “nhà sang, xe xịn” và hưởng thụ những tiện ích tại thành phố Biển hồ Vinhomes Ocean Park.

*Áp dụng có điều kiện

