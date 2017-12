Bitcoin khuấy đảo thị trường tiền ảo lọt top 10 sự kiện ICT

Ngày 28/12, Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin Việt Nam (ICT Press Club) tổ chức công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2017,đồng thời tổ chức tọa đàm “Cách mạng 4.0 và cơ hội thúc đẩy kinh tế Việt Nam”.

Bức tranh ICT năm 2017, còn cho thấy những bước đầu các ông lớn trong nội dung số là Google và Facebook đã phải nhượng bộ trước những áp lực của Việt Nam ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, thông tin vi phạm quy định pháp luật Việt Nam. Sau khi làm việc với Bộ TT&TT Google đã cam kết sẽ gỡ bỏ toàn bộ kênh nếu như trên kênh đó đăng clip vi phạm. Đây là một kết quả rất tốt trong việc đàm phán cơ chế giải quyết vi phạm với Google.

Trong năm 2017 cũng xuất hiện nhiều xu hướng mới được xem là sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế số của Việt Nam. Cụ thể, đồng tiền ảo bitcoin đã làm khuynh đảo thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam, sau 8 năm ra đời. Bất chấp các khuyến cáo từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc không chấp nhận bitcoin trong các giao dịch, các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam vẫn lao vào cuộc chơi, kiểu “tâm lý đám đông”. Không có con số thống kê cụ thể nhưng chắc chắn nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã phải chịu cảnh “điêu đứng” theo thị trường của đồng tiền ảo này.

Dưới đây là 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2017 theo Bình chọn của Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam.

1 – Nhà mạng khai trương và đồng loạt triển khai 4G

Ngày 18/4/2017, Viettel chính thức khai trương mạng 4G. Chỉ trong 6 tháng, Viettel đã xây dựng xong gần 36.000 trạm thu phát sóng 4G phủ rộng khắp ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước, phủ sóng tới 704 quận, huyện, tương đương với gần 99%, huyện của Việt Nam. Trước đó, tháng 11/2016, VNPT tuyên bố cung cấp dịch vụ 4G đầu tiên ở Việt Nam tại huyện đảo Phú Quốc để phục vụ người dân và du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang. Thay vì chọn cách khai trương rầm rộ mạng 4G như Viettel, thì VNPT chọn giải pháp khai trương 4G ở từng địa phương. Tương tự như vậy, MobiFone cũng cung cấp dịch vụ 4G theo chiến lược “vết dầu loang”.

2 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thuận bỏ Điều 292 Bộ luật Hình sự liên quan đến cung cấp dịch vụ trực tuyến

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 Quốc hội được thông qua. Một trong những nội dung được cộng đồng doanh nghiệp, startup rất quan tâm là việc bãi bỏ Điều 292, quy định cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ qua mạng. Cộng đồng kiến nghị bãi bỏ bởi lo ngại điều luật này có thể làm ảnh hưởng lớn đến cộng đồng startup, khiến họ nảy sinh tâm lý sẽ ưu tiên chọn những quốc gia khác để khởi nghiệp, gây chảy máu chất xám.

3 - 20 năm Internet Việt Nam

Tháng 12/2017 đánh đáu mốc 20 Năm Interrnet có mặt tại Việt Nam. Từ con số 0 của những năm đầu thập niên 90, Việt Nam đã trở thành một trong những nước triển khai mạng 2G từ rất sớm và tiếp tục phát triển lên 3G và 4G với hạ tầng viễn thông, Internet hiện đại phủ rộng trên khắp lãnh thổ từ thành thị đến nông thôn, miền núi, hải đảo.

Theo số liệu thống kê, Việt Nam hiện có khoảng trên 50 triệu người dùng Internet, chiếm 54% dân số, cao hơn mức trung bình 46,64% của thế giới, nằm trong tốp những quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng người dùng Internet cao nhất tại châu Á.

4 - Dự thảo Luật An ninh mạng được trình quốc hội và gây nhiều tranh cãi

Sau 14 lần chỉnh sửa, Dự thảo Luật An ninh mạng Việt Nam do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được đánh giá là đã hoàn thiện và chi tiết hơn. Tuy nhiên nội dung dự thảo có hàng loạt quy định được các chuyên giá đánh giá còn nhiều bất cập, chồng chéo với Luật An toàn thông tin đã được ban hành trước đó, bất khả thi và gây khó cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp quốc tế có hoạt động trên quy mô toàn cầu.

5 - Việt Nam mạnh tay với Google và Facebook

Trong năm 2017 Bộ TT&TT đã nhiều lần làm việc với Google và Facebook để bàn về việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, thông tin vi phạm quy định pháp luật Việt Nam. Sau khi làm việc với Bộ TT&TT Google đã cam kết sẽ gỡ bỏ toàn bộ kênh nếu như trên kênh đó đăng clip vi phạm. Đây là một kết quả rất tốt trong việc đàm phán cơ chế giải quyết vi phạm với Google. Trước đây Google và Facebook chỉ gỡ bỏ clip vi phạm sau khi nhận được yêu cầu xử lý, nhưng bây giờ nếu phía Việt Nam phát hiện, lọc ra và gửi thì Google cam kết sẽ gỡ bỏ cả kênh vi phạm.

6 - Bitcoin khuấy đảo thị trường tiền ảo tại Việt Nam

Năm 2017 đồng tiền ảo bitcoin đã làm khuynh đảo thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam, sau 8 năm ra đời. Nếu như ở thời điểm đầu năm 1 bitcoin chỉ có giá chưa đầy 1000 USD thì đến cuối năm con số này đã tăng hàng ngàn %, đỉnh điểm giữa tháng 12 ghi nhận mức giá lên tới hơn 19.700 USD, sau đó liên tục đi xuống và một số sàn giao dịch quốc tế đã phải đóng cửa tạm thời khi đồng tiền này xuống dưới 11.000 USD.

7 - Chuyển đổi thành công mã vùng điện thoại cố định

Từ 11/2/2017 đến 31/8/2017, 59 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã được quy hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại mới. Việc chuyển đổi mã vùng điện thoại này đã được tiến hành xong. Đây là hoạt động nhằm đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của thị trường, công nghệ. Đồng thời, việc chuyển đổi mã vùng sẽ giúp độ dài mã vùng được nhất quán, đáp ứng thông lệ quốc tế. Việc chuyển đổi này tác động mạnh nhất là VNPT khi nắm giữ thuê bao cố định lớn nhất.

Tập đoàn Công nghệ BKAV đã ra mắt Bphone 2017 là một trong những sự kiện gây sự chú ý cao trong cộng đồng của năm 2017

8 - Bkav ra mắt Bphone 2017

Ngày 8/8/2017, Tập đoàn Công nghệ BKAV đã ra mắt Bphone 2017. Sau khá nhiều lời bàn ra tán vào, cả khen, cả chê, BKAV vẫn kiên định theo đuổi "cuộc chơi" sản xuất smartphone. Động thái này cho thấy đam mê và quyết tâm của BKAV với mong muốn chinh phục thị trường Smartphone Việt, vốn vẫn đang nằm trong tay các ông lớn nước ngoài.

9 - Thu hồi 24,3 triệu Sim kích hoạt sẵn

Từ cuối năm 2016, việc thu hồi sim kích hoạt sẵn của các mạng di động đã được Bộ TT&TT chỉ đạo, thu hồi hơn 18 triệu sim kích hoạt sẵn, tính đến thời điểm 23/1/2017.

Trong tháng 3/2017, 5 nhà mạng là Viettel, VinaPhone, MobiFone, Gtel, Vietnamobile đã ký thêm cam kết cắt hợp đồng đối với đại lý vi phạm đăng ký thuê bao. Theo thông tin từ Thanh tra Bộ TT&TT, đã có 24,3 triệu SIM kích hoạt sẵn bị thu hồi trong năm 2017.

10 - Jack Ma đến Việt Nam thúc đẩy thanh toán điện tử

Ngày 6/11/2017, tại Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2017, Jack Ma, Chủ tịch Tập đoàn Alibaba đã có phiên đối thoại xoay quanh những kinh nghiệm phát triển thương mại điện tử, thanh toán điện tử trên thiết bị di động ở Trung Quốc và câu chuyện toàn cầu hoá. Tỷ phú Jack Ma cho rằng, khi bắt tay xây dựng Alipay, Alibaba có nhiều khó khăn như Việt Nam bây giờ bởi tâm lý người dân vẫn thích dùng tiền mặt, rất ít người dân có tài khoản ngân hàng... Sự kiện Jack Ma đến Việt Nam được cho là tác động tương lai của thương mại điện tử Việt Nam, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên các thiết bị di động.

Thục Quyên