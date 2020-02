Bloomberg đưa tin Tổng thống Srpska thảo luận với tỷ phú Mai Vũ Minh về hợp tác

Bloomberg là hãng thông tấn quốc tế có trụ sở ở New York. Bloomberg và Forbes điều tham gia xếp hạng các tỷ phú thế giới. Bloomberg xếp hạng hàng ngày những người giàu nhất thế giới. Mỗi hồ sơ tỷ phú trong xếp hạng này bao gồm một phân tích chi tiết về tài sản của nhân vật đó. Việc xếp hạng tính toán giá trị tài sản ròng của các tỷ phú dựa trên các biến động thị trường, kinh tế, và các thông tin từ Bloomberg News. Giá trị tài sản ròng của các tỷ phú được cập nhật mỗi ngày làm việc vào lúc 5h30 chiều theo giờ New York. Forbes liệt kê những nhà tỷ phú bằng một bảng xếp hạng hàng năm do giá trị tài sản ròng của các tỷ phú giàu có nhất thế giới có được, được biên soạn và xuất bản vào tháng 3 hàng năm bởi tạp chí Forbes của Mỹ.