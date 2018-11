Bộ bàn ghế gỗ mun 'tay 32' giá hơn 3 tỷ đồng ở Hà Nội

Bộ bàn ghế quốc voi “tay 32” này là của anh Đỗ Lâm Tới (Xuân Trường, Nam Định) trưng bày tại hội chợ sinh vật cảnh ở Hà Nội.

Nghe tới bàn ghế quốc voi nhiều người đã không khỏi tò mò, chứ chưa nói tới “tay 32”. Bàn ghế quốc voi theo anh Tới là loại bàn ghế có đục hình con voi. Nó tượng trưng cho sức mạnh và những điềm lành mà con vật này mang tới. Còn “tay 32” là đường kính của tay ghế, dân trong nghề thường phân biệt kích thước các bộ ghế qua kích cỡ tay của nó.

Chạm trổ trên ghế băng dài

Bộ bàn ghế này thực sự "khủng" bởi nó được làm hoàn toàn từ gỗ mun đuôi công, cao tới 2,17m, ghế băng dài 3,9m. Riêng bàn đã có kích thước như một cái sập đại dài 2,45m, rộng 1,73m. “Để có thể kê hết bộ này thì phòng khách cần phải trống khoảng 50m2”, anh Tới cho biết.

Để thấy được độ khủng của nó, anh Tới so sánh: “Các bộ bàn ghế thông thường có tay 14 hoặc 16 kê trong nhà đã khá to. Kích thước tay của bộ này còn gấp đôi những bộ đó. Mà khi tay ghế to thì các chi tiết trên ghế cũng phải làm tương xứng.”

“Không chỉ to mà bộ này còn có tổng cộng 19 món gồm: 4 ghế đơn, 1 ghế băng, 2 đôn cao, 2 kẹp giữa, 2 đôn thấp và 7 bệ để chân”, anh Tới liệt kê.