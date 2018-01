Bộ Công Thương lại thay đổi một loạt lãnh đạo

Theo đó, ông Đặng Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ được điều động về giữ chức Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp Chế được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. Ông Nguyễn Anh Sơn – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách – Chiến lược Công nghiệp giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp Chế.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Tạ Hoàng Linh sẽ thay ông Đặng Hoàng Hải giữ chức Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ. Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được điều động giữ chức Phó vụ trưởng Phụ trách Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững.

Cũng theo quyết định của Bộ trưởng Công Thương, từ thực tế nhu cầu công việc, năng lược cán bộ và nguyện vọng của cá nhân, ông Đặng Huy Cường, Vụ trưởng Vụ tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ông Phạm Trọng Thực, nguyên Vụ trưởng Vụ Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo được cử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường.

Một nhân sự khác của Bộ Công Thương là ông Nguyễn Phú Cường, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ được đề xuất làm Chủ tịch Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem).

Đây được xem là lần thay đổi điều động nhân sự lớn thứ hai tại Bộ Công Thương trong vòng 13 tháng qua kể từ thời điểm Bộ Công Thương thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy mới.

Trước đó, ngày 22/8/2017, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ cấu tổ chức mới với việc sắp xếp, thu gọn từ 35 đầu mối xuống còn 30 đầu mối, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký một loạt quyết định tạm thời phân công, phân nhiệm cho nhiều lãnh đạo phụ trách các đơn vị Cục, Vụ mới của bộ này.

Cục Công nghiệp, được hình thành từ Vụ Công nghiệp nặng và Vụ Công nghiệp nhẹ được giao cho nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng Trương Thanh Hoài phụ trách. Vụ phát triển nguồn nhân lực do bà Nguyễn Thị Lâm Giang phụ trách. Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp do ông Vũ Quốc Anh phụ trách trong khi Cục Công Thương địa phương do ông Ngô Quang Trung phụ trách.

Các cục, vụ mới được thành lập sau hợp nhất các đơn vị cũng được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký quyết định điều động nhân sự phụ trách. Điển hình như Vụ Thị trường châu Á - châu Phi được hợp nhất từ Vụ Thị trường châu Á- Thái Bình Dương và Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á được giao cho bà Lê Hoàng Oanh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á- Thái Bình Dương quản lý. Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu Đặng Hoàng Hải được giao nhiệm vụ quản lý Vụ Thị trường châu Âu- châu Mỹ. Trong khi đó, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ Trần Duy Đông được giao phụ trách Vụ Thị trường trong nước.

Trong đợt sắp xếp lại nhân sự này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Quốc Toản, nguyên Vụ phó Vụ Thương mại biên giới và miền núi giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu.

Theo quyết định này, một số lãnh đạo vụ, cục quan trọng của Bộ Công Thương được bổ nhiệm trong thời gian gần đây và đang giữ chức vụ được bổ nhiệm trước đó vẫn tiếp tục được giữ nguyên. Cụ thể như: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Điều tiết điện lực, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Xúc tiến thương mại… Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Công tác phía Nam, Cục Điều tiết điện lực, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Hóa chất, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Phạm Tuyên