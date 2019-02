Bộ Công Thương tăng trần giá phát điện cho năm 2019

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 281 về việc ban hành khung giá phát điện năm 2019 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT.

Theo đó, với nhiệt điện than, Bộ Công Thương nâng trần giá phát điện nhà máy điện than nhập khẩu công suất tinh 1x600 MW và 2x600W lần lượt lên 1.896,05 đồng/kWh và 1.677,02 đồng/kWh (chưa VAT, chi phí cảng biển và cơ sở hạ tầng dùng chung). Mức giá này lần lượt cao hơn 359,29 đồng và 76,98 đồng/kWh so với trần giá của năm 2018.

Với nhà máy thủy điện, mức trần của khung giá điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng) là 1.110 đồng/kWh. Mức giá này tăng 20 đồng/kWh so với năm 2018

Theo tính toán của Bộ Công Thương, giá than nhập khẩu năm 2019 là gần 1,74 triệu đồng/tấn (chưa VAT và chi phí vận chuyển), tăng từ mức hơn 1,6 triệu đồng/tấn của năm ngoái. Giá phát điện tăng một phần do giá than nhập khẩu tăng.

Các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện năm 2019 bao gồm: Suất tiêu hao nhiên liệu tinh ở mức tải 85%: 0,478 kg/kWh (công suất tinh 1x600MW); 0,474 kg/kWh (công suất tinh 2x600MW). Nhiệt trị than: 4.797 kcal/kg. Giá than (chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển) 1.737.978 đồng/tấn (than nhập khẩu). Tỷ giá đồng/USD là 23.350 đồng/USD. Quyết định điều chỉnh mức trần giá phát điện có hiệu lực từ ngày 12/2/2019.

Phạm Tuyên