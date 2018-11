Bộ Giao thông báo cáo Thủ tướng về sự cố máy bay Vietjet

Văn bản nêu rõ, đến 12h ngày hôm nay (30/11), máy bay Vietjet gặp sự cố đã được kéo vào bãi số 5 an toàn, và tìm được một bánh của máy bay tại khu vực bên trái đường cất hạ cánh số 9.Hiện, Bộ GTVT đang chỉ đạo Cục Hàng không, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột khẩn trương khắc phục sự cố đường cất-hạ cánh. Dự kiến khoảng 14h ngày 30/11 sân bay sẽ được đưa vào khai thác bình thường.Trước đó, vào 23h3’ ngày 29/11/2018, chuyến bay VJ356 của hãng hàng không Vietjet bay từ TPHCM đi Buôn Ma Thuột đã gặp sự cố nghiêm trọng khi hạ cánh.Cụ thể, hai bánh trước của tàu bay đã bị sự cố trong quá trình hạ cánh. Tàu bay dừng lại an toàn trên đường cất hạ cánh tại sân bay Buôn Ma Thuột. Tổ bay đã triển khai quy trình khẩn nguy và thoát hiểm hành khách theo quy trình khai thác.Toàn bộ 207 hành khách đã thoát hiểm an toàn, 6 hành khách bị chấn thương đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để kiểm tra sức khoẻ kịp thời và đã được xuất viện với tình trạng sức khoẻ bình thường.Chuyến bay VJ356 được thực hiện bởi tàu bay A321 số đăng ký quốc tịch VN-A653, được hãng hàng không Vietjet mới tiếp nhận từ nhà chế tạo Airbus và đưa vào khai thác thương mại từ ngày 15/11/2018.Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, Hãng hàng không Vietjet, Tổng công ty Quản lý bay, Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV), Cảng vụ Hàng không miền Nam và sân bay Buôn Ma Thuột thực hiện các giải pháp cần thiết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách; nhanh chóng thu thập thông tin, khắc phục hậu quả tại hiện trường và giải phóng tàu bay khỏi đường cất hạ cánh để tránh ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của sân bay Buôn Ma Thuột.

Lê Hữu Việt