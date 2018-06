Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng vụ trạm BOT Tân Đệ

Theo văn bản của Bộ GTVT, từ đầu tháng 5 đến nay, tình hình thu phí tại trạm Tân Đệ diễn biến phức tạp, cụ thể, một số tài xế ô tô cố tình dừng đỗ không mua vé gây ách tắc giao thông, đâm barie, tự ý nhấc barie, đe dọa và đánh nhân viên thu phí... “Nguyên nhân dẫn đến việc này, một số tài xế cho rằng trạm thu phí đã hết thời gian thu phí từ tháng 5/2018. Cùng với đó, việc bổ sung hạng mục tuyến đường tránh thị trấn Đông Hưng vào thu phí tại trạm Tân Đệ là chưa hợp lý”, Bộ GTVT nêu.

Về việc này, Bộ GTVT giải trình với lãnh đạo Chính phủ: dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ theo hình thức BOT triển khai thực hiện từ năm 2007 với tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 715,72 tỷ đồng. Dự án đưa vào khai thác từ tháng 7/2012, sử dụng trạm thu phí cầu Tân Đệ để thu phí hoàn vốn. Thời gian thu phí theo hợp đồng dự kiến là 21,33 năm.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào chi phí đầu tư được quyết toán, lưu lượng xe thực tế qua trạm, thời gian thu phí đã được Bộ GTVT và nhà đầu tư điều chỉnh theo quy định, đến thời điểm ký phụ lục hợp đồng bổ sung hạng mục tuyến tránh Đông Hưng tháng 10/2016, thời gian thu phí của đoạn tuyến từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ dự kiến 10 năm 3 tháng (từ tháng 4/2009 đến tháng 6/2019). “Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Thái Bình, báo cáo của Bộ GTVT và ý kiến góp ý của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, ngày 28/1/2015, Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung hạng mục tuyến tránh QL10 qua thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vào dự án”, Bộ GTVT dẫn chứng chỉ đạo của Chính phủ.

Với tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, Bộ GTVT cho biết, tuyến đường có chiều dài 6,5km, tổng mức đầu tư 434,207 tỷ đồng và sử dụng trạm thu phí cầu Tân Đệ để thu phí hoàn vốn. Dự kiến, khi tuyến tránh Đông Hưng hoàn thành đưa vào khai thác sẽ phân bổ doanh thu tại trạm Tân Đệ (khoảng 40%) để hoàn vốn cho tuyến tránh. “Thời gian thu phí hoàn vốn cho tuyến tránh Đông Hưng khoảng 3 năm 1 tháng (từ tháng 1/2018 đến tháng 01/2021). Thời gian thu phí cho toàn bộ dự án (bao gồm cả hạng mục tuyến tránh Đông Hưng) khoảng 11 năm 9 tháng.

“Việc bổ sung hạng mục tuyến tránh Đông Hưng vào hợp đồng BOT dự án là theo đề xuất của UBND tỉnh Thái Bình, được UBND, HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thống nhất bằng văn bản và Bộ GTVT triển khai đúng quy định của pháp luật. Thông tin về trạm thu phí đã hết thời hạn vào tháng 5/2018 là không chính xác”, Bộ GTVT khẳng định.

Từ thực tế trên, Bộ GTVT cho rằng, trước tình hình mất an ninh trật tự tại trạm Tân Đệ, Bộ GTVT cho biết đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Doanh nghiệp dự án phối hợp cung cấp cho Công an tỉnh Thái Bình, công an huyện Vũ Thư các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến đối tượng cố tình phá hoại tài sản, trang thiết bị tại trạm thu phí, những lái xe có hành vi cản trở giao thông, các tổ chức, cá nhân có hành vi gây mất trật tự

xã hội…

Anh Trọng