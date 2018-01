Bộ GTVT cam kết không làm BOT trên đường hiện hữu

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho hay, tình hình phản ứng BOT ở miền Bắc và miền Trung đang tạm lắng nhưng khu vực miền Nam hiện rất căng thẳng. Sự phản ứng của người dân không chỉ tại Cai Lậy, trên QL 1A mà các quốc lộ khác cũng “nóng”.

Theo ông Thể, những bất cập của BOT hiện nay có yếu tố lịch sử và Bộ GTVT có trách nhiệm và nhận trách nhiệm về việc này. Hiện, Quốc hội, Chính phủ đã có những chính sách mới, khắc phục được các bất cập hiện nay và Bộ GTVT cam kết không tiếp tục làm BOT trên đường hiện hữu, độc đạo nữa.

Ông Thể cũng lý giải, trước khi có Nghị quyết 437 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về BOT (trong đó có nội dung không cho phép làm BOT trên đường hiện hữu-PV), các văn bản của Đảng, Chính phủ không cấm làm dự án BOT trên đường hiện hữu. “Tuy nhiên, việc các trạm BOT hiện nay trải đều, hàng chục trạm BOT cùng hoạt động, vượt quá sức chịu đựng của nền kinh tế”, ông Thể nhận định.

Ngoài nguyên nhân nói trên, ông Thể cho biết có việc một số tổ chức cá nhân “đi phản ứng từ trạm thu phí này đến trạm khác”, biến việc phản ứng về BOT thành vấn đề an ninh, trật tự.

Ông Thể cũng cho hay, sáng 18/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về BOT với nhiều ngành. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch các tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo để bảo vệ trạm thu phí để có thể tiếp tục thu hút đầu tư BOT, nhất là cao tốc Bắc -Nam. Ngoài ra, cũng theo ông Thể, Thủ tướng đã chỉ đạo các biểu hiện vi phạm về BOT đang được các cơ quan như Thanh tra, Kiểm toán, các ban Đảng đang kiểm tra, phát hiện sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Địa phương có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho trạm

Trả lời câu hỏi về các giải pháp cụ thể, hiệu quả hơn để tránh ách tắc trạm thu phí dịp Tết? Ông Thể cho hay, các hành vi manh động, phá barie, dừng hẳn tại trạm... là vi phạm pháp luật và Thủ tướng đã đề nghị Bộ Công an kết hợp với Bộ GTVT xử lý. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo giám đốc công an các tỉnh vào cuộc.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng CSGT cho rằng, hiện có 43 trên 63 tỉnh/thành có trạm BOT, 24 trạm liên quan đến an ninh trật tự. Ông Hà cho hay, cản trở, gây ách tắc giao thông là hành vi bị cấm và có quy định xử phạt vi phạm hành chính, nếu tái phạm, vi phạm nặng sẽ xử lý hình sự. Bộ Công an chỉ đạo sẽ xử lý các đối tượng gây rối.

Trả lời câu hỏi các địa phương đề nghị dời, bỏ trạm thu phí, ông Thể cho biết, một dự án có 7 bộ ngành và địa phương tham gia ý kiến. Vì vậy, đề nghị chuyển, bỏ trạm vượt thẩm quyền của Bộ GTVT. Về trách nhiệm địa phương, ông Thể cho rằng, đa số các dự án BOT do địa phương đề xuất, toàn bộ các dự án đều có ý kiến lãnh đạo địa phương, nhiều dự án đưa ra HĐND tỉnh nên địa phương phải có trách nhiệm. “Với việc đảm bảo an toàn, an ninh, hợp đồng BOT không ghi, nhưng địa phương vẫn phải có trách nhiệm. Thủ tướng đã có chỉ đạo cả hệ thống chính quyền phải vào cuộc”- ông Thể nói.

Trách nhiệm BOT Cai Lậy - Bộ trưởng chưa thể nói gì

Câu hỏi “Về trách nhiệm cá nhân của Bộ trưởng tại BOT Cai Lậy trong việc ký duyệt, chỉ đạo dự án khi còn là thứ trưởng Bộ GTVT?” cũng được đặt ra. Ông Thể khẳng định, không tư túi tại dự án này cũng như nhiều dự án khác. Nếu có thông tin về ông tiêu cực tại các dự án, báo chí có thể công khai. Ông Thể cũng cho rằng, ở dự án này, Bộ GTVT không thể tự ý hay vượt quyền của địa phương. “Giải phóng mặt bằng do địa phương làm. Họ giao đất cho nhà đầu tư nên không thể không biết dự án sẽ làm gì, đặt trạm ở đâu” - ông Thể nói. Bộ trưởng GTVT cho hay, hiện nay, thanh tra, kiểm toán, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra các dự án trên QL 1A, trong đó có trạm BOT Cai Lậy. “Lúc đó, các cơ quan thanh kiểm tra sẽ kết luận, còn tôi bây giờ chưa thể nói được về sai sót, vi phạm của mình” - ông Thể nói.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, năm 2017, Bộ GTVT gặp nhiều khó khăn. Trong đó, việc thay đổi bộ trưởng, một thứ trưởng về hưu (ông Nguyễn Hồng Trường) ảnh hưởng đến công việc của Bộ. Thiên tai ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, vận tải xuất hiện loại hình mới chưa kiểm soát, quản lý hiệu quả. Trong năm 2018, Bộ GTVT sẽ tập trung thực hiện dự án cao tốc Bắc -Nam, sân bay Long Thành. Với sân bay, Tân Sơn Nhất bộ GTVT sẽ hoàn thành việc lập quy hoạch nâng cấp, cải tạo và lấy ý kiến phản biện xã hội. Bộ GTVT cũng sẽ hoàn thành dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, cùng UBND TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên. Việc lập dự án đường sắt tốc độ cao, đặc biệt là đoạn Hà Nội – Vinh, TPHCM - Nha Trang cũng sẽ được thực hiện trong năm 2018.

Sỹ Lực