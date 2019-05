Bộ GTVT đề nghị xử nghiêm đối tượng gây rối BOT Hoà Lạc – Hoà Bình

Theo đó, trạm thu phí đường bộ BOT Hoà Lạc – Hoà Bình mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 3/5, nhưng từ đó tới nay luôn có 1 số người dân đưa phương tiện vào cản trở hoạt động. Một số người dân dừng, đỗ xe tại các làn thu phí gây ùn tắc giao thông.



Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng giải quyết tình hình mật trật tự trên địa bàn. Đồng thời, địa phương kịp thời có các biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại, gây mất trật tự xã hội theo quy định.



Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, nhà đầu tư để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông qua trạm thu phí. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục đối thoại với người dân, tuyên truyền vận động để người dân hiểu chính sách, pháp luật nhà nước…



Sáng 8/5, có mặt tại trạm thu phí, gần chục xe ô tô tắt máy đỗ chắn hết các làn thu phí, nhiều người dân tập trung quanh trạm thu phí BOT Hoà Lạc – Hoà Bình. Sự việc này kéo dài từ ngày 3/5 tới nay. Khiến trạm thu phí thường xuyên ùn tắc và phải xả trạm liên tục.



Theo phản ánh của lái xe, họ tập trung ở đây cản trở hoạt động thu phí để kiến nghị cơ quan chức năng, nhà đầu tư miễn giảm phí cho những xe không chính chủ (xe chưa sang tên đổi chủ) của người dân địa phương quanh trạm thu phí.



Tuy nhiên, trước đó Tổng cục Đường bộ khẳng định, quy định hiện hành chỉ thực hiện miễn phí với phương tiện chín chủ là người địa phương quanh trạm thu phí (bán kính 5km). Không có chính sách miễn giảm phí với phương tiện chưa sang tên, đổi chủ.



Dự án BOT đường Hòa Lạc-Hòa Bình là một phần của hợp đồng BOT nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình. Tuyến Hoà Lạc - Hoà Bình có tổng mức 2.723 tỷ đồng. Do Liên danh Tổng Cty 36 – Hanco – Trường Lộc làm nhà đầu tư. Thời gian thu phí thu hồi vốn dự án tuyến Hòa Lạc-Hòa Bình là 27 năm 6 tháng 9 ngày.



Trạm thu phí này mới hoạt động từ 3/5, sau gần 5 tháng đưa vào sử dụng nhưng không được thu phí, do nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho giải phóng mặt bằng. Thậm chí, nhà đầu tư dự án này còn doạ “đóng đường” nếu không được Bộ GTVT cho thu phí.

