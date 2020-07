Bộ GTVT lên tiếng về 'những miếng vá xấu xí' của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Quảng cáo

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Quảng Nam liên quan tới các tồn tại trong thi công tại tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua Quảng Nam). Bộ GTVT cho biết, hạng mục sửa chữa, hoàn trả các đường địa phương bị hư hỏng do sử dụng làm đường công vụ thi công dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi là 1 phần trong các hạng mục công trình đã có trong dự án đầu tư được Bộ GTVT phê duyệt.



Trong các hợp đồng xây lắp do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ký kết với các nhà thầu, đã yêu cầu các nhà thầu phải hoàn trả hạ tầng bị ảnh hưởng do thi công. Trách nhiệm tổ chức thực hiện thuộc về Chủ đầu tư dự án (VEC), Tư vấn giám sát và các Nhà thầu thi công.



Theo báo cáo của VEC, tới nay vẫn còn 21 tuyến đường địa phương sử dụng làm đường chở vật liệu thi công cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị hư hỏng, nhưng nhà thầu sửa chữa, hoàn trả cho địa phương như cam kết.



Cụ thể, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam còn 4 tuyến đường (3 đường thuộc địa bàn huyện Duy Xuyên và 1 đường thuộc địa bàn huyện Quế Sơn); đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn 17 đường (trong đó có 8 đường đã được địa phương thực hiện nâng cấp bằng nguồn vốn của địa phương).



Trong khi đó, tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã hoàn thành thông xe toàn tuyến từ tháng 9/2018.



Bộ GTVT đã có nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu VEC chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thực hiện đúng theo các quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện hạng mục này rất chậm đúng như phản ánh của cử tri tỉnh Quảng Nam.



Nguyên nhân, theo Bộ GTVT, do các bất cập trong vấn đề tổ chức nhân sự và chỉ đạo điều hành của VEC, vướng mắc về nguồn vốn để triển khai tiếp các khối lượng công việc còn lại. Ngoài ra, có 1 số tuyến đường bê tông nông thôn hư hỏng, cử tri kiến nghị sửa chữa, nhưng chủ đầu tư và nhà thầu xác nhận là không mượn hoặc sử dụng các tuyến đường để phục vụ thi công dự án.



Để giải quyết dứt điểm vấn đề trên, Bộ GTVT cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đôn đốc, chỉ đạo VEC cho đến khi hạng mục này hoàn thành, có xác nhận của chính quyền địa phương.



Vừa qua, một số nhân sự của VEC liên quan tới quá trình thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã bị cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam do những sai phạm, thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án này.

Lê Hữu Việt