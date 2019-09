Bộ GTVT muốn mua lại cổ phần đã bán tại Tổng Cty Cảng hàng không

Quảng cáo

Bộ GTVT vừa có Tờ trình Thủ tướng phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư, quản lý.



Đáng chú ý, Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng nghiên cứu, xem xét lộ trình mua lại phần vốn do các cổ đông ngoài nhà nước nắm giữ khi cố phần hóa ACV. Để ACV là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn. Qua đó, đảm bảo cao nhất về an ninh quốc phòng cho hoạt động hàng không.

Lãnh đạo ACV cho biết, đề xuất này Bộ GTVT chưa lấy ý kiến ACV. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp vẫn do nhà nước nắm cổ phần chi phối, nên quyết định sao doanh nghiệp sẽ thực hiện.



Theo Bộ GTVT, hiện kết cấu hạ tầng hàng không có 2 phần. Một số hạ tầng đã tính vào giá trị doanh nghiệp như: Nha ga, sẫn đỗ, công trình cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay, công trình sửa chữa bảo dưỡng tàu bay, xăng dầu... Phần tài sản nhà nước quản lý chủ yếu là hạ tầng khu bay (đường cất hạ cánh, đường lăn).



Hoạt động hàng không có yêu cầu cao về đảm bảo an ninh, an toàn. Hiện hàng không dân dụng Việt Nam phát triển nhanh, các sân bay lớn khi thác quá tải, khiến hạ tầng khu bay xuống cấp nhanh chóng, uy hiếp an toàn. Điển hình là sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất xuống cấp, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng xem xét cấp ngân sách trên 4.200 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, tới nay số vốn này chưa được bố trí. Trong khi ACV có tiền lại không được đầu tư sửa chữa do vướng quy định.



Để khai thác hiệu quả hạ tầng sân bay, nhà ga, kịp thời nâng cấp sửa chữa đảm bảo chất lượng, an toàn, an ninh hàng không... Bộ GTVT đề xuất nguyên tắc “Mỗi cảng hàng không, sân bay có một người khai thác”.



Đồng thời, Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng giao cho ACV quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong thời gian đến năm 2025. Sau thời gian này, mới chuyển từ ACV về Cục Hàng không quản lý thống nhất.



Trong thời gian được giao quản lý, khai thác (tới năm 2025), ACV có trách nhiệm sử dụng nguồn vốn của mình (từ thu phí dịch vụ) để đầu tư sửa chữa, nâng cấp hạ tầng khu bay...

Năm 2015, ACV thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), với 3,47% vốn điều lệ được bán ra, trong đó có 133 nhà đầu tư cá nhân và 19 nhà đầu tư tổ chức mua thành công.



Sau khi IPO, nhà nước vẫn nắm giữ 95,39% vốn điều lệ, chỉ 4,61% vốn điều lệ được bán ra cho người lao động, tổ chức công đoàn, cá nhân và tổ chức khác. Hiện ACV có tổng vốn điều lệ hơn 2 nghìn tỷ đồng.







Lê Hữu Việt