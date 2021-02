Bộ GTVT xây dựng quy chuẩn cho phương tiện chở hàng từ vùng dịch COVID-19

Trước việc các phương tiện chở hàng của tỉnh Hải Dương gặp khó khi lưu thông qua các tỉnh lân cận, đặc biệt là qua Hải Phòng, Bộ GTVT vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan của bộ, Sở GTVT các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa do ảnh hưởng của dịch COVID-19.



Văn bản của Bộ GTVT nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ngày 24/2, về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19.



Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan của bộ và Sở GTVT các địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ, có các giải pháp khả thi, kịp thời để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hoá, tiêu thụ nông sản tại các địa phương có dịch COVID-19; không để xảy ra ách tắc trong lưu thông hàng hoá, nguyên liệu ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, vừa đảm bảo phóng chống dịch.



Các cơ quan, đơn vị cũng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của các bộ ngành, địa phương để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền.



Bộ GTVT cũng giao Cục Y tế GTVT làm đầu mối phối hợp với các bộ ngành liên quan để hướng dẫn thống nhất và quy định rõ các biện pháp an toàn phòng dịch cho người, phương tiện và hàng hóa lưu thông giữa địa phương có và không có dịch COVID-19. Qua đó đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.



Những ngày qua, tỉnh Hải Dương liên tục gửi văn bản đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ có giải pháp và đề nghị các địa phương lân cận, trong đó có TP.Hải Phòng tạo điều kiện cho phương tiện chở hàng của tỉnh này được lưu thông thuận lợi qua địa bàn lân cận.



Theo phía Hải Dương, sau khi tỉnh này bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng, đã có tình trạng phương tiện chở hàng gặp khó khăn khi lưu thông qua các địa phương lân cận, đặc biệt là hàng hoá xuất/nhập khẩu, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn của tỉnh, trong đó có tiêu thụ nông sản.

Lê Hữu Việt