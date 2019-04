Bộ Y tế và Amway Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Bên cạnh việc cung cấp miễn phí 1.024.344 hộp sản phẩm Nutrilite Little Bits cho 85.362 trẻ nhỏ tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Giang, dự án còn tiến hành song song nhiều hoạt động để nâng cao kiến thức về dinh dưỡng cho phụ huynh và giáo viên trong địa bàn. Chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch Nutrilite Power of 5 mà Amway đã triển khai tại Việt Nam từ năm 2014.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam vẫn còn ở mức cao so với phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới và còn có sự khác biệt khá lớn giữa các vùng, miền. Đặc biệt là suy dinh dưỡng thấp còi - ảnh hưởng đến chiều cao, tầm vóc của người Việt Nam, tỷ lệ này vẫn còn ở mức cao (23,3% năm 2017) và phân bố không đều giữa các vùng, miền trong cả nước. Hiện còn 12 tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi rất cao (trên 35%), các tỉnh này tập trung chủ yếu ở 3 vùng: Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc; Tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của cộng đồng vẫn còn cao đặc biệt là bà mẹ và trẻ em: tỷ lệ thiếu máu dinh dưỡng ở phụ nữ có thai là 36,5% và ở trẻ em dưới 5 tuổi là 29,2%. Thiếu vitamin A tiền lâm sàng, thiếu Iốt vẫn còn ở mức có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng, nhất là ở các vùng Tây Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Trước những thách thức đó, Thủ thướng Chính Phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 26% vào năm 2015 và xuống còn 23% vào năm 2020.

Để chung tay cùng Chính phủ, Amway Việt Nam tiếp tục triển khai Chiến dịch Nutrilite Power of 5 cùng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Vụ SKBMTE), Bộ Y tế nhằm giúp các em phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm đầu đời, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Theo đó, Nutrilite Little Bits sẽ được bổ sung trực tiếp vào bữa ăn hằng ngày nhằm cung cấp đầy đủ vi chất cho mỗi khẩu phần ăn. Mỗi gram bột sản phẩm Nutrilite Little Bits sẽ bổ sung 15 loại vi chất dinh dưỡng, bù đắp những thiếu hụt về vitamin và khoáng chất từ khẩu phần ăn hàng ngày, hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng, giúp trẻ bắt kịp đà tăng trưởng.

Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng, mục tiêu của chiến dịch sẽ xây dựng tài liệu đào tạo và tài liệu truyền thông nhằm thay đổi hành vi về chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ có con dưới 5 tuổi nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em. Tiếp đó, đội ngũ chuyên gia sẽ tổ chức những lớp nâng cao năng lực kiến thức và thực hành về dinh dưỡng cho cán bộ y tế, phụ nữ có thai, bà mẹ có con dưới 5 tuổi và giáo viên các trường mẫu giáo tại địa bàn can thiệp thông qua triển khai tài liệu đào tạo và tài liệu truyền thông.

Ông Leo Boon Wang - Tổng Giám đốc Điều hành - Tiểu vùng Việt Nam/ Indonesia/ Philippines/ Australia/ New Zealand của Amway chia sẻ: “Chúng tôi tự hào phối hợp cùng Bộ Y Tế viết tiếp hành trình Nutrilite Power of 5, để nhiều trẻ em được tiếp cận với Nutrilite Little Bits và nhiều gia đình hiểu hơn về tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng trong những năm đầu đời của trẻ nhỏ, từ đó góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của người Việt Nam.”

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ: “Bộ Y tế đánh giá cao sự giúp đỡ của Công ty TNHH Amway Việt Nam trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân Việt Nam nói chung và cho trẻ em dưới 5 tuổi nói riêng. Tôi cũng yêu cầu Vụ SKBMTE là đơn vị tiếp nhận dự án cần phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Amway Việt Nam để triển khai dự án hiệu quả, đảm bảo tiến độ và hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là đẩy nhanh tốc độ giảm tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở Việt Nam.”

Chính thức khởi động vào năm 2014, Nutrilite Power of 5 là chương trình xã hội được Tập Đoàn Amway thực hiện nhằm giúp mọi người nâng cao nhận thức về vấn đề suy dinh dưỡng ở trẻ em. Bên cạnh các hoạt động truyền thông về vấn đề suy dinh dưỡng, tại Việt Nam Amway cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế đã cung cấp 26.497 hộp vi chất dinh dưỡng cần thiết hàng ngày - Nutrilite Little Bits - cho gần 6.773 trẻ em tại Bắc Giang, Lào Cai, và Thanh Hóa từ năm 2014. Hiện nay, Việt Nam là 1 trong 15 quốc gia thuộc 24 dự án mà Amway chọn triển khai, bên cạnh các quốc gia khác như: Mexico, Brazil, Nam Phi, Indonesia... Mục tiêu đến cuối năm 2019, 500.000 trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi sẽ được bổ sung vi chất để cải thiện tình trạng dinh dưỡng, từ đó phát triển khỏe mạnh hơn.

