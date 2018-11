Bồi thường 200 nghìn đồng mỗi hành khách vì hủy chuyến bay

Chiều 6/11, chuyến bay số hiệu BL434 từ TPHCM đi Tuy Hòa của Jetstar Pacific dự kiến cất cánh lúc 14h05, hạ cánh lúc 15h15. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị thực hiện hành trình, hệ thống máy tính báo cần phải kiểm tra kỹ thut tàu bay. Việc kiểm tra phải tới 16h30 mới kết thúc.Jetstar đã điều động tàu bay khác thay thế tàu bay gặp sự cố kỹ thuật để tiếp tục hành trình lúc 15h cùng ngày. Khi hành khách đã lên tàu bay, mật độ tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất quá cao, chuyến bay phải chờ tới 16h mới có thể cất cánh.Tuy nhiên, nếu cất cánh lúc 16h, chuyến bay BL343 tới sân bay Tuy Hòa khi sân bày này đã đóng cửa. Do sân bay Tuy Hòa ngừng tiếp nhận tàu bay từ 17h30 (thời điểm mặt trời lặn), do sân bay chưa có hệ thống an toàn để tiếp nhận chuyến bay ban đêm. Do đó, chuyến bay BL434 đã bắt buộc phải hủy để bảo đảm an toàn.Chuyến bay BL434 bị hủy kéo theo chuyến bay ngược lại BL435 từ Tuy Hòa đi TPHCM cũng phải hủy.Hành khách trên 2 chuyến bay đã được Jetstar Pacific bố trí chuyển sang chuyển bay của ngày hôm sau. Đồng thời, mỗi hành khách được hãng bồi thường thiện chí 200 nghìn đồng/khách theo quy định. Những hành khách có nhu cầu cũng được Hãng chuyển đổi hành trình hoặc hoàn vé miễn phí.Cùng ngày, đại diện Jetstar Pacific đã gửi lời xin lỗi đến tất cả những hành khách bị ảnh hưởng vì điều kiện bất khả kháng này.Một chuyên gia hàng không cho hay, hiện ngoài sân bay Tuy Hòa, một số sân bay địa phương khác cũng chưa có hệ thống kỹ thuật để tiếp nhận tàu bay vào ban đêm. Do đó, khi mặt trời lặn sẽ không đủ ánh sáng để đảm bảo an toàn cho tàu bay cất - hạ cánh. Đặc biệt với các sân bay địa phương phía Bắc vào mùa đông, sương mù nhiều, chuyến bay chỉ chậm 5 phút sau khi mặt trời lặn, trời có mây sẽ không đủ điều kiện để cất - hạ cánh.

Lê Hữu Việt