BOT Hòa Lạc – Hòa Bình liên tục xả trạm vì bị dân phản đối thu phí

Tin từ Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc – Hoà Bình cho hay, từ khi tuyến đường mới Hòa Lạc – Hòa Bình chính thức thu phí hôm 3/5 tới nay, một số người dân địa phương quanh trạm thu phí liên tục tập trung phản đối, và đưa ra yêu cầu với nhà đầu tư.



Theo đó, ban đầu chỉ khoảng hơn 10 người, nhưng cao điểm hôm nay (7/5) đã có khoảng 30-40 người tập trung tại trạm thu phí (đặt tại đầu TP Hòa Bình). Người dân đem xe đỗ vào làn thu phí, thậm chí tắt máy bỏ lại xe, dẫn tới tình trạng trạm thu phí ùn tắc.



Riêng trong sáng và đầu giờ chiều ngày 7/5, trạm đã phải xả 2 lần do ùn tắc.



Nhà đầu tư đã thực hiện đối thoại với người dân, nhưng các yêu cầu của những người dân tập trung phản đối vẫn chưa được giải quyết.



Theo đó, người dân đưa ra yêu cầu miễn 100% phí cho phương tiện của những hộ quanh trạm thu phí. Do thường xuyên quan lại tuyến đường này, đi chợ, đưa con đi học... trong khi mức phí qua trạm cao (thấp nhất 35.000 đồng/xe dưới 12 chỗ ngồi).



Cùng đó, một số người dân đưa ra yêu cầu miễn giảm phí cho cả xe của người dân quanh trạm nhưng chưa sang tên đổi chủ (xe không chính chủ).



“Chúng tôi đã đối thoại với người dân và nói rõ về chính sách miễn giảm phí là theo quy định, đã được thống nhất giữa Bộ GTVT, chính quyền địa phương”, lãnh đạo BOT Hòa Bình - Hòa Lạc cho biết.



Theo đó, chỉ miễn giảm với phương tiện của người dân trong bán kính 5km quanh trạm thu phí. Cụ thể, miễn 100% với xe buýt, giảm 50% với xe không kinh doanh, giảm 30% với xe kinh doanh.



Được biết, Tổng cục Đường bộ, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng tới trạm thu phí tham gia tuyên truyền, đảm bao trật tự, an toàn giao thông, điều tiết phân luồng...



Nhà đầu tư đã báo cáo Tổng cục Đường bộ, dự kiến trong chiều nay tiếp tục báo cáo Bộ GTVT, tỉnh Hòa Bình để tìm hướng giải quyết.



Dự kiến, trong chiều nay Tổng cục Đường bộ sẽ có văn bản hồi đáp nhà đầu tư.



Từ ngày thu phí 3/5 tới nay, bình quân mỗi ngày trạm thu phí BOT Hòa Lạc – Hòa Bình thu dược khoảng 200 triệu đồng tiền phí, chủ yếu với xe con, xe tải nhỏ (xe nhóm 1, 2).



Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, nhà đầu tư tuyến đường này đã “dọa đóng cửa đường” vì đưa vào sử dụng gần 1 năm chưa được Bộ GTVT thu phí.



Dự án BOT đường Hòa Lạc-Hòa Bình là một phần của hợp đồng BOT nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình. Tuyến Hoà Lạc - Hoà Bình có tổng mức 2.723 tỷ đồng. Do Liên danh Tổng Cty 36 – Hanco – Trường Lộc làm nhà đầu tư. Thời gian thu phí thu hồi vốn dự án tuyến Hòa Lạc-Hòa Bình là 27 năm 6 tháng 9 ngày. Trạm thu phí đặt tại nút giao đầu TP Hòa Bình.

