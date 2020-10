BRG và công ty liên doanh thành phố thông minh Bắc Hà Nội góp 1 tỷ đồng vì người nghèo

Quảng cáo

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi tham gia phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tập đoàn BRG và Công ty Liên doanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã ủng hộ 1 tỷ đồng tại Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Số tiền này sẽ được đóng góp vào Quỹ “vì người nghèo”, nhằm hỗ trợ cho hơn 8.400 hộ nghèo và 41.875 hộ cận nghèo có thể phát triển sản xuất ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Thời gian qua, Tập đoàn BRG cũng đã triển khai nhiều chương trình thiện nguyện khác nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước cũng như giúp đỡ được nhiều hơn các hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, tháng 3/2020, Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank đã trao tặng ủng hộ 5 tỷ đồng tại Lễ Phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống Covid 19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Tập đoàn BRG cũng đã trao tặng hơn 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho học sinh trên nhiều tỉnh thành của cả nước, nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường sau thời gian giãn cách vì dịch Covid-19.



Ngoài ra, Tập đoàn BRG cũng tập trung hướng tới trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn và không đủ điều kiện tới trường trên cả nước như tài trợ cho Quỹ học bổng “Vì trẻ em Việt Nam”, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, tài trợ các chương trình “Cặp lá yêu thương”, “SeABank Run for Future”…



Bà Trần Tuyết Nhung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG đại diện nhận biểu trưng do Tập đoàn BRG có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trong thời gian qua Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 2000 đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền; các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô và cả nước. Năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo” toàn Thành phố đã nhận được 70,16 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 916 nhà Đại đoàn kết; sửa chữa 386 nhà xuống cấp cho hộ nghèo, hỗ trợ 3.394 hộ nghèo về giống, vốn phát triển sản xuất, giúp khám và chữa bệnh cho 2.132 người nghèo, giúp cho 9.619 con gia đình hộ nghèo có thêm điều kiện để đến trường và tặng quà cho hàng ngàn hộ nghèo đặc biệt khó khăn thuộc các đối tượng đặc thù … Qua đó, nhiều hộ nghèo đã có ý thức, tự tin phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố đã giảm xuống dưới 0,42%. Có được kết quả đó là nhờ có sự chung tay, đóng góp đầy trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

P.V