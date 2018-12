BSR hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

11 tháng, BSR sản xuất 6,4 triệu tấn sản phẩm; đạt doanh thu hơn 103 nghìn tỉ đồng (vượt 32,9% so kế hoạch cả năm 2018); nộp ngân sách Nhà nước gần 11 nghìn tỉ đồng (vượt 31,6% so kế hoạch cả năm 2018); lợi nhuận sau thuế đạt 5.179 tỉ đồng. Sau 8 năm vận hành Nhà máy, Công ty BSR đã đóng góp cho NSNN khoảng 7 tỉ USD, gấp 3 lần tổng mức đầu tư ban đầu. Giá trị nộp ngân sách của BSR đã đóng góp tới 80% giá trị nộp ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi và theo đánh giá của Tổ chức Vietnam Report thì: BSR đứng thứ 7 trong danh sách bảng xếp hạng đánh giá các Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017 (VNR500) sau các tập đoàn kinh tế; BSR đứng thứ 14/500 trong danh sách bảng xếp hạng đánh giá các Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018 (PROFIT500).

Kết quả số liệu tiết kiệm chi phí 11 tháng đầu năm 2018 so với KH ước đạt giá trị 824,15 tỉ đồng (vượt 70,76% so với kế hoạch tiết kiệm cả năm). Ước tính hết tháng 11/2018, Công ty BSR đạt hơn 19,1 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công (LTI).

Xác định NMLD Dung Quất cần phải nâng cao năng lực hội nhập và cạnh tranh với các NMLD trong khu vực và trên thế giới, từ năm 2012, BSR đã tham gia hệ thống đánh giá, xếp hạng các NMLD trên thế giới do tổ chức Solomon đánh giá …

BSR tiếp tục công tác tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và đẩy nhanh việc triển khai, cập nhật thực hiện các chương trình hành động hàng năm về tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, chương trình tối ưu hóa năng lượng đạt được kết quả rất khả quan. Chỉ số năng lượng EII trung bình là 103,4% so với kế hoạch 105%+/-1%. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 06 giải pháp triển khai thành công giúp BSR tiết kiệm được khoảng 1,9 triệu USD/năm.

Trong công tác tối ưu hóa công nghệ, Công ty BSR tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tối ưu hóa vận hành, tối đa hóa sản xuất xăng RON 95 nhằm tối đa hóa lợi nhuận và đáp ứng nhu cầu cao của người tiêu dùng trong giai đoạn chuyển đổi sử dụng xăng RON 92 sang xăng sinh học E5 RON 92, đa dạng hóa chủng loại dầu thô chế biến.

BSR đã và đang đẩy mạnh nghiên cứu tối ưu hóa/tiết kiệm điện năng tiêu thụ của các động cơ điện dẫn động bơm ly tâm trong Nhà máy nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất; Nâng cao hiệu suất lao động thông qua việc nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại BSR; Nghiên cứu mô hình hóa toàn bộ hệ thống điện bao gồm hệ thống phát điện, truyền dẫn điện và phân phối điện đến từng phụ tải của Nhà máy; Nghiên cứu tăng sản lượng xăng, giảm sản lượng dầu DO trong cơ cấu sản phẩm bằng phương pháp điều chỉnh chế độ vận hành và sử dụng phụ gia tăng chỉ số Ốc-tan; Nghiên cứu chế biến nguyên liệu Naphtha/Condensate; Xây dựng chương trình giám sát tối ưu hiệu suất và chẩn đoán lỗi cho các lò hơi siêu cao áp ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

BSR là đơn vị khai mạc cho phiên IPO thành công đầu tiên của năm 2018 vào ngày 17/1/2018 tại Sàn giao dịch Chứng khoán TP HCM. Có hơn 242 triệu cổ phiếu đã được bán cho các nhà đầu tư, tương đương gần 8% cổ phần BSR, thu về cho Nhà nước hơn 5.414 tỷ đồng. Ngày 21/6/2018, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu tiên và Công ty chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần vào ngày 1/7/2018.

Năm 2019, Công ty BSR đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Vận hành NMLD Dung Quất đảm bảo an toàn, ổn định, làm chủ công nghệ, tối ưu năng lực hiện có, phấn đấu vận hành nhà máy ở công suất tối ưu để nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững. Chủ động và quyết liệt thực hiện tái cơ cấu Doanh nghiệp theo định hướng chỉ đạo của Tập đoàn, trọng tâm là thực hiện thoái vốn của Tập đoàn tại BSR sau cổ phần hóa. Ngoài ra, BSR đẩy mạnh triển khai đầu tư dự án NCMR NMLD Dung Quất theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

