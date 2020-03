BSR tích cực ứng phó với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm mạnh

Quảng cáo

Theo bản tin của Platts, chỉ trong vòng 04 ngày (từ ngày 09/03/2020 đến ngày 12/03/2020) giá dầu thô Dated Brent giảm hơn 30% từ mức 51,5 USD/thùng về mức 34,8 USD/thùng, còn nếu tính từ ngày 06/01/2020 có mức giá 69,96 USD/thùng thì giá dầu thô Dated Brent đã giảm hơn 50%, đây là mức giảm mạnh nhất trong gần 30 năm qua. Các tổ chức quốc tế như Platts, Goldman Sachs và các chuyên gia kinh tế còn dự báo kịch bản có thể xấu hơn với giá Dtd Brent sẽ giao động ở mức 30 USD/thùng, thậm chí xuống ngưỡng 20 USD/thùng, nếu dịch bệnh còn kéo dài.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đề xuất cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô nhằm ổn định giá trong bối cảnh nền kinh tế đi xuống bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, Nga đã không đồng ý với đề xuất này. Việc nguồn cung giữ nguyên, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ giảm, kết hợp nền kinh tế đang gặp khó khăn đã làm cho thị trường dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

Tại thị trường Việt Nam, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhu cầu sản phẩm lọc hóa dầu trong nước đã giảm rất mạnh, các khách hàng của BSR gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm, tồn kho tăng rất cao trong thời gian qua. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm xăng dầu giảm từ 30 - 40% so với cùng kỳ các năm trước, trong đó sản phẩm Jet A1 có mức giảm sâu nhất do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhu cầu Jet A1 cho các chuyến bay trong nước và quốc tế đang bị giảm sút trầm trọng.

Hoạt động nhập dầu tại phao SPM NMLD Dung Quất

Trước tình hình khó khăn về tiêu thụ sản phẩm và diễn biến tiêu cực về giá dầu thô như trên, để công tác tiêu thụ sản phẩm được duy trì, đảm bảo an toàn vận hành cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Ban lãnh đạo BSR đã tổ chức nhiều cuộc họp để đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời.

Trong công tác vận hành sản xuất, NMLD Dung Quất đã điều chỉnh dải công suất, nhằm đưa công suất của Nhà máy về mức tối ưu, vừa đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, vừa sản xuất sản lượng vừa đủ cho nhu cầu thời điểm hiện tại.

Về công tác kinh doanh, BSR đã nỗ lực phối hợp và hỗ trợ các khách hàng để giải phóng hàng, giảm áp lực tồn kho và giảm thiểu giảm giá hàng tồn kho.

Công tác giao nhận dầu thô cũng được tối ưu hóa để giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng của việc giảm giá đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. BSR cũng tích cực làm việc với các đơn vị cung cấp dầu thô truyền thống để thương thảo các hình thức hỗ trợ BSR trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Ngoài ra, BSR cũng đang tích cực cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh (ngoài dầu thô) như cắt giảm chi phí mua sắm, hội họp, tăng cường quản trị chi phí, áp dụng các sáng kiến, cải tiến và giải pháp tối ưu trong quản lý, điều hành các hoạt động hàng ngày tại Công ty.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp kịp thời, linh hoạt, đến nay công tác sản xuất, bán hàng của BSR vẫn được duy trì ổn định và an toàn, công ty từng bước khắc phục các khó khăn về suy giảm hiệu quả kinh doanh.

P.V