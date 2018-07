BVH: Tổng tài sản 6 tháng đầu năm 2018 đạt trên 100.000 tỷ đồng

Trong đó chỉ riêng Bảo Việt Nhân thọ mang về tổng doanh thu 14.957 tỷ đồng, tăng trưởng 46,3% so với cùng kỳ và Bảo hiểm Bảo Việt với tổng doanh thu 5.306 tỷ đồng tương đương hoàn thành 51,2% so với kế hoạch và tăng trưởng 25,6% so với năm 2017.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ ước đạt 770 tỷ đồng; Cùng với việc công bố phát hành cổ phiếu ưu đãi dành cho người lao động ESOP năm 2018, vốn điều lệ Tập đoàn Bảo Việt đã tăng lên mức 7.008 tỷ (tương ứng với mức tăng 3%).

Tổng tài sản đạt 100.568 tỷ đồng, tương đương hơn 4 tỷ USD, tăng cường đầu tư trở lại nền kinh tế

Theo báo cáo của Cục Quản lý - Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tổng tài sản ước của các doanh nghiệp bảo hiểm đạt 336.997 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018, tăng 27,33% so với cùng kỳ năm 2017.

Là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt trên 100.000 tỷ đồng tại ngày 30/6/2018, tương đương hơn 4 tỷ USD, Bảo Việt tăng cường đầu tư trở lại nền kinh tế với định hướng đầu tư trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc an toàn và hiệu quả nhằm gia tăng lợi ích của cổ đông, khách hàng và bên liên quan.

Lĩnh vực bảo hiểm giữ ngôi vị số 1 thị trường

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 6 năm 2018, tổng doanh thu toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ ước đạt 37.281 tỷ đồng, tăng 31%. Doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.230 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2017. Bảo Việt tiếp tục dẫn đầu thị phần doanh thu phí trong cả hai lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Bảo Việt Nhân thọ: với phương hướng phát triển kinh doanh liên kết chung kết hợp cùng các giải pháp tích hợp công nghệ trong phân phối đại lý và liên kết với khách hàng, Bảo Việt Nhân thọ duy trì ngôi vị số 1 thị trường, tăng trưởng mạnh với tổng doanh thu ước đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm 2017. Với mạng lưới phân phối toàn quốc, tại các địa bàn trọng điểm, các đơn vị thành viên của Bảo Việt Nhân thọ đều đạt được các kết quả doanh số vượt kế hoạch đề ra. Trong dòng chảy công nghệ 4.0, Bảo Việt Nhân thọ đã nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới, đảm bảo phục vụ khách hàng nhanh chóng hơn, đa dạng hình thức thanh toán, phần mềm quản lý quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông minh tự động và đầu tư xây dựng các kênh phục vụ khách hàng thuận tiện hơn… nâng cao tiện ích cho khách hàng trong quá trình trải nghiệm dịch vụ. Bên cạnh đó, những giải pháp quản trị và thông tin nội bộ tiên tiến cũng được Bảo Việt Nhân thọ triển khai tạo ra kênh kết nối thông suốt của mạng lưới nhân viên toàn hệ thống, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Năm 2018, Bảo Việt Nhân thọ cũng sẽ tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới ưu việt để phục vụ tốt nhất các nhu cầu của khách hàng trước các rủi ro của cuộc sống.

Bảo hiểm Bảo Việt: ước đạt tổng doanh thu 5.306 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2017. Cùng với đà tăng trưởng chung, các nghiệp vụ chính như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm y tế cũng đạt mức tăng trưởng đáng ghi nhận lần lượt là 33,2% và 41,2%; các nghiệp vụ khác vẫn giữ vững mức tăng trưởng tốt, góp phần giữ vững vị trí số 1 của Bảo hiểm Bảo Việt trên thị trường phi nhân thọ với 19,5% thị phần và tỷ lệ tăng trưởng cao gần gấp đôi so với thị trường. Với chiến lược phát triển bền vững dựa trên khách hàng là trung tâm, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu đưa ra các sản phẩm bảo hiểm tối ưu quyền lợi; thúc đẩy hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm đa dạng kênh phân phối, đặc biệt là các kênh trực tuyến với mục tiêu vươn xa để đến gần khách hàng như kênh online, kênh bán qua các đối tác ví điện tử, cổng thanh toán… và sắp tới đây là phần mềm bán hàng và bồi thường trực tuyến; từ đó mang lại sự tiện lợi cao nhất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi khách hàng.

Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF): ước đạt gần 60 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2017. Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) tiếp tục ghi nhận kết quả đầu tư tốt với mức tăng trưởng 9,56% trong 6 tháng đầu năm. Các danh mục đầu tư của khách hàng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Với việc tạo ra môi trường cho nhà đầu tư một cách chuyên nghiệp và hiệu quả bằng công cụ giao dịch mới - ứng dụng giao dịch qua thiết bị di động - BVSC@Mobile, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đang dần chuẩn hóa các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu cao của thị trường. Tính đến hết Quý II/2018, tổng doanh thu của BVSC ước đạt gần 280 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 19,9% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Bảo Việt chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% từ 31/8

Ngày 03/8/2018, Tập đoàn Bảo Việt sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tương đương với 700 tỷ đồng, bắt đầu thực hiện từ ngày 31/8/2018, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn hóa lớn (đạt gần 53.000 tỷ đồng tại ngày 30/7/2018) và tính thanh khoản cao, cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt luôn đóng vai trò dẫn dắt nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Trong một năm trở lại đây, cổ phiếu BVH bước vào chu kỳ tăng mạnh và liên tục đi cùng xu hướng tăng điểm của thị trường. So với thời điểm cuối quý II/2017, VNINDEX tăng 23,74%, trong khi BVH đạt mức tăng 41,39%, cao hơn so với chỉ số VnIndex. Điều này một lần nữa khẳng định BVH thuộc nhóm các cổ phiếu blue-chip có diễn biến đặc biệt tốt và thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. BVH cũng được các chuyên gia tài chính đánh giá là cổ phiếu blue-chip hấp dẫn để đầu tư dài hạn.

