Ca bệnh 17 lọt cửa phòng dịch Nội Bài: Ca trực có làm tròn trách nhiệm?

Liên quan đến vấn đề bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 đã đi tới nhiều quốc gia trong đó có Italy, nhưng không bị phát hiện khi nhập cảnh ở Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Thượng tá Nguyễn Thị Bình Phương (Trưởng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài) ngày 13/3, cho biết: Lực lượng an ninh cửa khẩu đã làm hết trách nhiệm, đúng quy định, quy trình.



“Cho đến giờ nà,y tôi vẫn khẳng định ê-kíp làm việc hôm đó đã làm hết trách nhiệm, không sơ suất gì. Ca trực đã kiểm tra kỹ càng từng trang một trong cuốn hộ chiếu của hành khách N.H.N”, Thượng tá Phương cho hay.

Đáng chú ý, theo Trưởng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, sau ca trực hôm đó, hai cán bộ công an đã phải cách ly trong bệnh viện và xét nghiệm và "may mắn là kết quả âm tích với Covid-19"; ngoài ra, 9 cán bộ, chiến sĩ khác đang tự cách ly theo dõi tại gia đình theo đúng quy định của Bộ Y tế.

“Từ lúc bùng phát dịch, cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu xác định phải nâng cao cảnh giác phòng chống dịch, vừa đảm bảo ngăn ngừa dịch bệnh vào Việt Nam, vừa phải đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình”, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chia sẻ.

Giải thích cụ thể hơn về việc ca bệnh N.H.N, theo Thượng tá Phương, trường hợp này có 1 hộ chiếu Việt Nam và 1 hộ chiếu của Vương Quốc Anh. Ngày 15/2, N.H.N sử dụng 2 hộ chiếu trên làm thủ tục hàng không và xuất cảnh trên chuyến bay VN0055 theo hành trình từ Nội Bài sang Anh.

Ngày 2/3/2020, trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Nội Bài, hành khách N.H.N tiếp tục sử dụng hộ chiếu Việt Nam để làm thủ tục nhập cảnh. Sau khi đi qua khu vực kiểm dịch y tế, đến khu vực làm thủ tục nhập cảnh, cán bộ, chiến sỹ Công an Cửa khẩu Nội Bài đã kiểm tra kỹ các trang của hộ chiếu, không phát hiện có dấu kiểm chứng nhập xuất cảnh của Italy nên đã giải quyết nhập cảnh bình thường, không phát hiện được hành khách này đã đi qua vùng dịch.

“Theo quy định hiện hành, Anh không thuộc khối Schenghen (bao gồm 26 nước ký hiệp định tự do di chuyển của các công dân trong vùng, trong đó có Italia) nhưng vẫn giữ quy chế của Liên minh châu Âu (EU) đến hết ngày 31/12/2020. Công dân thành viên EU được đi lại tự do trong khối mà không cần visa và không đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh trên hộ chiếu.

Để thuận lợi cho việc đến và đi các nước trên, nhiều khả năng N.H.N đã sử dụng hộ chiếu Anh để đến các nước trên theo hình thức miễn thị thực (trong hộ chiếu Việt Nam của N.H.N không có thị thực Schengen) và khi nhập cảnh Việt Nam, N.H.N sử dụng hộ chiếu Việt Nam để làm thủ tục tại cửa khẩu Nội Bài”, bà Phương phân tích.

Theo Thượng tá Phương, hôm nhập cảnh vào Nội Bài, kể cả bệnh nhân N.H.N có xuất trình đầy đủ 2 cuốn hộ chiếu cũng không thể phát hiện người này đã qua Italia. Đây cũng là một bất cập bởi ngoài ý thức của hành khách, lực lượng an ninh cửa khẩu mỗi ngày cũng chịu rất nhiều áp lực công việc, tiếp xúc hàng trăm người nên không thể hỏi cặn kẽ từng người một.

Trong khi đó, theo Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), việc không phát hiện ra trường hợp bệnh nhân N.H.N đi qua Pháp, Italia không phải do người này có 2 hay 1 hộ chiếu. Bởi, theo ông Thống, không chỉ trường hợp này mà nhiều trường hợp người Việt Nam cũng có 2 hộ chiếu khi họ chưa bỏ quốc tịch Việt Nam và nhập quốc tịch khác.

“Thêm vào đó, với khách đi qua các nước ở khối Schengen với nhau không có dấu kiểm chứng hay một số nước áp dụng kiểm tra tự động, hộ chiếu điện tử có gắn chip như Hàn Quốc, Trung Quốc... cũng không có đóng dấu kiểm chứng. Nếu cơ quan chức năng chỉ căn cứ vào dấu kiểm chứng để xác định có đi qua vùng dịch hay không thì rất khó", Đại tá Thống nêu.

Sau trường hợp đặc biệt của N.H.N, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu tất cả hành khách xuất nhập cảnh phải khai báo y tế trung thực. Ngoài ra, theo Trưởng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, pháp luật cũng đã có quy định xử phạt đối với những trường hợp che giấu, không khai báo dịch bệnh, song việc này thuộc thẩm quyền của lực lượng khác.

Trưởng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho rằng, Chính phủ Việt Nam đang hỗ trợ tối đa cho người dân trong phòng, chống, điều trị dịch Covid-19. “Khai báo trung thực sẽ được cách ly, chữa trị miễn phí. Chưa có nước nào chế độ tốt như Việt Nam. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, tuyệt đối không được giấu dịch”, Thượng tá Phương chia sẻ thêm.

Tuấn Nguyễn