Các cơ sở kinh doanh ở Hội An đồng loạt gỡ bảng từ chối khách Trung Quốc

Ngày 22/2, ô ng Nguyễn Văn Lanh – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP. Hôi An (Quảng Nam) cho hay, lo ngại trước tình hình dịch Covid – 19, có 5 cơ sở kinh doanh tại Hội An treo bảng thông báo có nội dung từ chối đón khách Trung Quốc (bằng 3 thứ tiếng Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Trung). Ngay khi nắm thông tin, đơn vị đến đến vận động, tuyên truyền và các cơ sở này đã đồng ý gỡ bảng.

Du khách tham quan Chùa Cầu, Hội An

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện 2 cơ sở khai báo lượng khách Trung Quốc lưu trú không đúng với thực tế với mục đích thực hiện dịch vụ gia hạn vida cho du khách. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm, xử phạt mức cao nhất theo quy định.

Tính đến ngày 22/2, có 25 khách đến từ Trung Quốc đang có mặt tại TP. Hội An. Quảng Nam bố trí đội taxi chuyên biệt phục vụ du khách nói tiếng Hoa.

Đội xe Taxi phục vụ khách nói tiếng Hoa 3 ngày nay vắng khách

Lãnh đạo TP. Hội An nhận định, tình hình dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch tại TP. Hội An. Lượng khách trung bình tham quan giảm 50%, riêng khách nội địa giảm 90%. Lượng khách lưu trú hiện nay tại phố cổ Hội An là trên 10.000 lượt khách (90% là khách quốc tế, chủ yếu là khách Châu Âu).

Các doanh nghiệp du lịch, tình trạng hủy phòng đã đặt vào các tháng 2,3,4,5 rất nhiều (khoảng 50%). Trước sự việc đó, các doanh nghiệp đang có kế hoạch cho nhân viên nghỉ phép, nghỉ không lương để giảm tải chi phí chi trả.

Hoài Văn