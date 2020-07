'Cấm cửa' doanh nghiệp đấu thầu dự án giao thông nếu đường có 'lưng trâu', sụt lún

Quảng cáo

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ, các Ban quản lý dự án, Cục quản lý đường bộ và Sở GTVT các địa phương triển khai khắc phục hư hỏng hằn lún vệt bánh xe trên hệ thống quốc lộ.Theo đó, thời gian qua, trên một số đoạn tuyến quốc lộ đang khai thác xuất hiện tình trạng hằn lún vệt bánh xe, đặc biệt tại khu vực miền Trung sau các đợt nắng nóng vừa qua.Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo an toàn giao thông, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát tải trọng xe để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.Tổng cục Đường bộ cũng được giao yêu cầu các nhà đầu tư BOT kiểm tra, rà soát và khẩn trương khắc phục các vị trí hằn lún vệt bánh xe đối với các tuyến đường đầu tư theo hình thức này.Đặc biệt, Tổng cục Đường bộ phải chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng sửa chữa bảo trì, không để xảy ra hằn lún vệt bánh xe.“Tổng cục Đường bộ đề xuất hình thức xử lý đối với các đơn vị chậm trễ trong việc sửa chữa, khắc phục hằn lún vệt bánh xe ảnh hưởng đến an toàn giao thông, như dừng thu phí, cấm tham gia đấu thầu các dự án của bộ”, ông Thể yêu cầu.Các cục quản lý đường bộ, Sở GTVT rà soát tổng thể các vị trí hằn lún vệt bánh xe các tuyến đường được giao quản lý và đề xuất phương án xử lý báo cáo bộ. Các Ban quản lý dự án chỉ đạo tư vấn, nhà thầu thi công trong quá trình triển khai, thực hiện dự án phải đảm bảo chất lượng, không để xảy ra hằn lún vệt bánh xe khi đưa vào khai thác.Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, sau các đợt nắng nóng vừa qua, trên một số đoạn tuyến quốc lộ, đặc biệt là Quốc lộ 1A qua miền Trung lại xảy ra tình trạng hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường, như tuyến tránh TP Hà Tĩnh. Tình trạng này gây uy hiếp an toàn giao thông, nhưng chậm được khắc phục, sửa chữa.

Lê Hữu Việt