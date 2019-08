Cửa Lò chủ động đối phó bão số 4: Cấm du khách tắm biển từ 15h ngày 29/8, sẵn sàng di dời 234 hộ dân

Trước tình hình diễn biến của cơn bão số 4 đang trên đường đổ bộ vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình, để đảm bảo an toàn cho du khách và tránh thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, thị xã Cửa Lò nghiêm cấm du khách tắm biển từ 15h ngày 29/8 và kêu gọi tất cả tàu thuyền trở về nơi trú ẩn an toàn.